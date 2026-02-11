< sekcia Regióny
Konzorcium UKF a UMB pripravili nový študijný program
Nový študijný program ponúkne Pedagogická fakulta UKF a Pedagogická fakulta UMB od akademického roka 2026/2027.
Autor TASR
Nitra 11. februára (TASR) - Konzorcium Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre a Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici vytvorili nový študijný program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a špeciálna pedagogika v inkluzívnej praxi. Program reaguje na aktuálne reformné výzvy slovenského školstva a potrebu systematickej prípravy učiteľov pre inkluzívne vzdelávacie prostredie, informovala UKF.
Nový študijný program ponúkne Pedagogická fakulta UKF a Pedagogická fakulta UMB od akademického roka 2026/2027. Ide o päťročný magisterský študijný program v dennej forme spájajúci prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia, ktorý cielene integruje prípravu učiteľov primárneho vzdelávania so špeciálnou pedagogikou. Dôraz kladie na prepojenie teoretických poznatkov s praktickou prípravou v školskom prostredí.
Súčasťou štúdia je rozsiahla pedagogická a špeciálnopedagogická prax, realizovaná v bežných aj špeciálnych školách, ako aj využívanie inovatívnych foriem vzdelávania, ako sú projektové vyučovanie, service learning, terénne a komunitné aktivity.
Absolventi programu sú pripravení na výkon pracovných činností učiteľa prvého stupňa základnej školy, učiteľa pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, školského špeciálneho pedagóga, pedagogického asistenta a vychovávateľa. Disponujú odbornými vedomosťami a kompetenciami umožňujúcimi efektívnu prácu v heterogénnych triedach, spoluprácu v školských podporných tímoch a realizáciu individualizovaného vzdelávania.
