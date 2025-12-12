< sekcia Regióny
Konzorcium UKF a UMB pripravilo osem spoločných študijných programov
Nové študijné programy rozšírili ponuku štúdia v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu.
Autor TASR
Nitra 12. decembra (TASR) - Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre a Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici schválili nové spoločné študijné programy. V rámci konzorcia pripravili a akreditovali osem nových spoločných programov, ktoré obohatia ponuku štúdia už v akademickom roku 2026/2027, informovala prorektorka pre vzdelávanie UKF Jana Duchovičová.
Nové študijné programy rozšírili ponuku štúdia v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom štúdiu. Vznikli tiež so zámerom prehĺbenia spolupráce medzi jednotlivými fakultami univerzít, zintenzívnenia vedeckovýskumnej činnosti, publikačnej činnosti a inej tvorivej činnosti medzinárodne uznanej kvality a zvýšenia mobilitnej atraktivity univerzít konzorcia.
V spolupráci Pedagogickej fakulty UKF a Pedagogickej fakulty UMB vznikol jeden spoločný študijný program. Spoločný medziodborový študijný program vytvorili aj Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF a Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Fakulta prírodných vied a informatiky UKF a Fakulta prírodných vied UMB vytvorili štyri spoločné študijné programy. Dva spoločné študijné programy ponúknu záujemcom Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva UKF a Pedagogická fakulta UMB.
