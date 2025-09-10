< sekcia Regióny
Kooperačná rada UMR Košice odobrila päť zámerov za vyše 5 milióna eur
Richard Dlhý pripomenul, že úspešní žiadatelia musia podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov najneskôr do šiestich mesiacov od schválenia projektového zámeru.
Autor TASR
Košice 10. septembra (TASR) - Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice schválila v stredu financovanie piatich investičných zámerov v celkovej hodnote vyše 5,3 milióna eur. Dva z nich sa uskutočnia priamo v Košiciach. Peniaze z eurofondov poputujú aj do Veľkej Idy. Investície pre Kokšov Bakšu a Čaňu boli opätovne schválené kvôli zmenám v projektoch. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.
Primátor Košíc Jaroslav Polaček spresnil, že sa podarilo schváliť projekt zameraný na vodozádržné opatrenia v mestskej časti Lorinčík či na zlepšenie energetickej efektívnosti Základnej školy Staničná 13, ktorá bola postavená ešte v roku 1963. Celkové predpokladané výdavky na rekonštrukciu budovy boli stanovené na viac ako 2,4 milióna eur. „Z eurofondov budeme môcť na túto investíciu využiť 880.000 eur. V pláne tam máme zateplenia obvodového a strešného plášťa, výmenu okien, modernizáciu vykurovacieho systému a osvetlenia,“ priblížil s tým, že v pláne sú aj viaceré zelené a estetické opatrenia, ktorými dôjde k zníženiu spotreby energií, ale aj k skvalitneniu a zatraktívneniu prostredia pre všetkých žiakov a zamestnancov školy.
Peniaze pre Veľkú Idu sú určené na výstavbu zberného dvora a nákup techniky. Obec Kokšov-Bakša plánuje zo schválených zdrojov dobudovať kanalizáciu a v Čani chcú zas zvýšiť kvalitu a úroveň športovo-voľnočasovej infraštruktúry.
Vedúci oddelenia strategického rozvoja a zástupca riaditeľa košického magistrátu Richard Dlhý pripomenul, že úspešní žiadatelia musia podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov najneskôr do šiestich mesiacov od schválenia projektového zámeru. Všetky v stredu schválené investície by sa mohli začať realizovať v priebehu nasledujúceho roka. „Pri väčšine z nich platí, že 85 percent financií pôjde z eurofondov, zvyšok doplní príspevok zo štátneho rozpočtu alebo spolufinancovanie úspešného žiadateľa,“ dodáva magistrát.
V rámci Programu Slovensko bolo pre územie UMR Košice, ktoré okrem Košíc zahŕňa aj ďalších 40 obcí z okresu Košice-okolie, vyčlenených spolu 133,8 milióna eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Jednotlivé projektové zámery financované z eurofondov sa postupne schvaľujú na Kooperačných radách UMR. Doposiaľ sa uskutočnilo 11 jej zasadnutí a schválené boli investície v celkovej hodnote 138 miliónov eur. Z eurofondov je na ich financovanie vyčlenených 118 miliónov eur, zvyšok predstavuje spolufinancovanie jednotlivých žiadateľov.
Primátor Košíc Jaroslav Polaček spresnil, že sa podarilo schváliť projekt zameraný na vodozádržné opatrenia v mestskej časti Lorinčík či na zlepšenie energetickej efektívnosti Základnej školy Staničná 13, ktorá bola postavená ešte v roku 1963. Celkové predpokladané výdavky na rekonštrukciu budovy boli stanovené na viac ako 2,4 milióna eur. „Z eurofondov budeme môcť na túto investíciu využiť 880.000 eur. V pláne tam máme zateplenia obvodového a strešného plášťa, výmenu okien, modernizáciu vykurovacieho systému a osvetlenia,“ priblížil s tým, že v pláne sú aj viaceré zelené a estetické opatrenia, ktorými dôjde k zníženiu spotreby energií, ale aj k skvalitneniu a zatraktívneniu prostredia pre všetkých žiakov a zamestnancov školy.
Peniaze pre Veľkú Idu sú určené na výstavbu zberného dvora a nákup techniky. Obec Kokšov-Bakša plánuje zo schválených zdrojov dobudovať kanalizáciu a v Čani chcú zas zvýšiť kvalitu a úroveň športovo-voľnočasovej infraštruktúry.
Vedúci oddelenia strategického rozvoja a zástupca riaditeľa košického magistrátu Richard Dlhý pripomenul, že úspešní žiadatelia musia podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov najneskôr do šiestich mesiacov od schválenia projektového zámeru. Všetky v stredu schválené investície by sa mohli začať realizovať v priebehu nasledujúceho roka. „Pri väčšine z nich platí, že 85 percent financií pôjde z eurofondov, zvyšok doplní príspevok zo štátneho rozpočtu alebo spolufinancovanie úspešného žiadateľa,“ dodáva magistrát.
V rámci Programu Slovensko bolo pre územie UMR Košice, ktoré okrem Košíc zahŕňa aj ďalších 40 obcí z okresu Košice-okolie, vyčlenených spolu 133,8 milióna eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Jednotlivé projektové zámery financované z eurofondov sa postupne schvaľujú na Kooperačných radách UMR. Doposiaľ sa uskutočnilo 11 jej zasadnutí a schválené boli investície v celkovej hodnote 138 miliónov eur. Z eurofondov je na ich financovanie vyčlenených 118 miliónov eur, zvyšok predstavuje spolufinancovanie jednotlivých žiadateľov.