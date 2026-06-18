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Kooperačná rada UMR Košice schválila ďalších 21 investičných zámerov

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Medzi schválenými projektovými zámermi je aj modernizácia údržbovej základne tzv. depa pre elektrobusy Dopravného podniku mesta Košice.

Autor TASR
Košice 18. júna (TASR) - Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice schválila na stredajšom (17. 6.) rokovaní ďalších 21 investičných zámerov. Ich celková hodnota je takmer 26 miliónov eur. Informovalo o tom mesto Košice na webovej stránke.

Medzi schválenými projektovými zámermi je aj modernizácia údržbovej základne tzv. depa pre elektrobusy Dopravného podniku mesta Košice. Na projektovú dokumentáciu a prvú časť výstavby schválili zhruba sedem miliónov eur. Cyklistický chodník Moskovská trieda, ktorý sa týka ulíc Toryská a Štúrova, dostane zhruba 3,2 milióna eur. Cesta medzi Veľkou Idou a Šacou získa takmer tri milióny a vyše dva milióny eur pridelili na Hornádsku cyklomagistrálu vetvu D.

Financie získavajú aj menšie obce ako napríklad Trstené pri Hornáde na obnoviteľné zdroje energie v hodnote 202.000 eur. Schválený bol aj zámer na rozšírenie inžinierskych sietí v obci Baška za takmer 419.000 eur. Okrem iných získalo občianske združenie Memores 400.000 eur na rozšírenie priestorov Múzea obetí komunizmu.

Úspešní žiadatelia musia podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov najneskôr do šiestich mesiacov. V rámci Programu Slovensko bolo pre územie UMR Košice, ktoré okrem Košíc zahŕňa aj ďalších 40 obcí z okresu Košice-okolie, vyčlenených spolu 133,8 milióna eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Jednotlivé projektové zámery financované z eurofondov sa postupne schvaľujú na Kooperačných radách UMR.

Doposiaľ schválili 130 investícií v hodnote 155,5 milióna eur celkových oprávnených výdavkov. Z eurofondov poputuje na financovanie projektov 126 miliónov eur, zvyšok predstavuje spolufinancovanie jednotlivých žiadateľov a zo štátneho rozpočtu.
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