< sekcia Regióny
Kooperačná rada UMR Košice schválila ďalších 21 investičných zámerov
Medzi schválenými projektovými zámermi je aj modernizácia údržbovej základne tzv. depa pre elektrobusy Dopravného podniku mesta Košice.
Autor TASR
Košice 18. júna (TASR) - Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice schválila na stredajšom (17. 6.) rokovaní ďalších 21 investičných zámerov. Ich celková hodnota je takmer 26 miliónov eur. Informovalo o tom mesto Košice na webovej stránke.
Medzi schválenými projektovými zámermi je aj modernizácia údržbovej základne tzv. depa pre elektrobusy Dopravného podniku mesta Košice. Na projektovú dokumentáciu a prvú časť výstavby schválili zhruba sedem miliónov eur. Cyklistický chodník Moskovská trieda, ktorý sa týka ulíc Toryská a Štúrova, dostane zhruba 3,2 milióna eur. Cesta medzi Veľkou Idou a Šacou získa takmer tri milióny a vyše dva milióny eur pridelili na Hornádsku cyklomagistrálu vetvu D.
Financie získavajú aj menšie obce ako napríklad Trstené pri Hornáde na obnoviteľné zdroje energie v hodnote 202.000 eur. Schválený bol aj zámer na rozšírenie inžinierskych sietí v obci Baška za takmer 419.000 eur. Okrem iných získalo občianske združenie Memores 400.000 eur na rozšírenie priestorov Múzea obetí komunizmu.
Úspešní žiadatelia musia podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov najneskôr do šiestich mesiacov. V rámci Programu Slovensko bolo pre územie UMR Košice, ktoré okrem Košíc zahŕňa aj ďalších 40 obcí z okresu Košice-okolie, vyčlenených spolu 133,8 milióna eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Jednotlivé projektové zámery financované z eurofondov sa postupne schvaľujú na Kooperačných radách UMR.
Doposiaľ schválili 130 investícií v hodnote 155,5 milióna eur celkových oprávnených výdavkov. Z eurofondov poputuje na financovanie projektov 126 miliónov eur, zvyšok predstavuje spolufinancovanie jednotlivých žiadateľov a zo štátneho rozpočtu.
Medzi schválenými projektovými zámermi je aj modernizácia údržbovej základne tzv. depa pre elektrobusy Dopravného podniku mesta Košice. Na projektovú dokumentáciu a prvú časť výstavby schválili zhruba sedem miliónov eur. Cyklistický chodník Moskovská trieda, ktorý sa týka ulíc Toryská a Štúrova, dostane zhruba 3,2 milióna eur. Cesta medzi Veľkou Idou a Šacou získa takmer tri milióny a vyše dva milióny eur pridelili na Hornádsku cyklomagistrálu vetvu D.
Financie získavajú aj menšie obce ako napríklad Trstené pri Hornáde na obnoviteľné zdroje energie v hodnote 202.000 eur. Schválený bol aj zámer na rozšírenie inžinierskych sietí v obci Baška za takmer 419.000 eur. Okrem iných získalo občianske združenie Memores 400.000 eur na rozšírenie priestorov Múzea obetí komunizmu.
Úspešní žiadatelia musia podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov najneskôr do šiestich mesiacov. V rámci Programu Slovensko bolo pre územie UMR Košice, ktoré okrem Košíc zahŕňa aj ďalších 40 obcí z okresu Košice-okolie, vyčlenených spolu 133,8 milióna eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Jednotlivé projektové zámery financované z eurofondov sa postupne schvaľujú na Kooperačných radách UMR.
Doposiaľ schválili 130 investícií v hodnote 155,5 milióna eur celkových oprávnených výdavkov. Z eurofondov poputuje na financovanie projektov 126 miliónov eur, zvyšok predstavuje spolufinancovanie jednotlivých žiadateľov a zo štátneho rozpočtu.