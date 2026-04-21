Kooperačná rada v Košiciach odobrila ďalšie zámery za milióny eur
Autor TASR
Košice 21. apríla (TASR) - Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice schválila minulý týždeň financovanie 12 investičných zámerov v celkovej hodnote okolo 21,5 milióna eur. Ako mesto Košice informuje na svojej webovej stránke, išlo najmä o opätovné schválenie projektov pre zmeny v pôvodných zámeroch, spresnenie a doplnenie podkladov potrebných na získanie eurofondov či výšku finančných prostriedkov.
Peniaze majú ísť Dopravnému podniku mesta Košice (DPMK) na spracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie prvej časti výstavby nového depa pre elektrické autobusy v predpokladanej hodnote takmer deväť miliónov eur. S výstavbou by sa podľa vedenia DPMK mohlo začať v roku 2028.
Viac ako deväť miliónov eur poputuje aj na znovuobnovenie Kina Družba v Košiciach, s ktorého obnovou by občianske združenie Chi3 chcelo začať už tento rok.
Ďalší jeden milión eur schválila kooperačná rada pre obec Zlatá Idka na rozšírenie kanalizácie pre časť Vieska, vyše 611.000 eur odobrila pre Park Slnečná vo Valalikoch a necelých 402.000 eur má ísť na zateplenie objektu Spoločného obecného úradu v Budimíre. Odsúhlasila aj financovanie na výstavbu zberného dvora a nákup techniky obci Veľká Ida, dobudovanie infraštruktúry amfiteátra v Haniske, vodozádržné opatrenia zamerané na zlepšenie klímy vo Veľkej Ide aj Seni, komunitný kultúrny bod v obci Belža, podporu kompostovania v Hýľove či vodozádržné zariadenie a park na Kozákovej ulici v košickej mestskej časti Lorinčík.
Úspešní žiadatelia musia podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov najneskôr do šiestich mesiacov od schválenia projektového zámeru UMR. V rámci Programu Slovensko bolo pre územie UMR Košice, ktoré okrem Košíc zahŕňa aj ďalších 40 obcí z okresu Košice-okolie, vyčlenených spolu 133,8 milióna eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Jednotlivé projektové zámery financované z eurofondov sa postupne schvaľujú na Kooperačných radách UMR.
