Kooperačný projekt Vlkolínca a Čičmian sa zameral na rozvoj obcí
Autor TASR
Ružomberok 15. decembra (TASR) - Kooperačný projekt oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov a Rajecká dolina s názvom Rozvoj destinačnej ponuky obcí ľudovej architektúry Vlkolínec - Čičmany sa zameral na koncepciu rozvoja živých obcí s tradičnou ľudovou architektúrou. Mesto Ružomberok o tom informovalo na webe.
Návrh koncepcie predstavila zástupcom oboch OOCR, mesta Ružomberok, obce Čičmany aj zástupcom obyvateľov a podnikateľov z oboch obcí Iveta Niňajová, ktorá je aj odborný garant Stratégie rozvoja cestovného ruchu mesta Ružomberok. „Navrhnuté závery a odporúčania môžu poslúžiť všetkým zainteresovaným aktérom, vrátane občanov a majiteľov nehnuteľností v oboch obciach, ale aj ďalším destináciám s tradičnou drevenou architektúrou na Slovensku,“ uviedla Niňajová.
Podľa riaditeľky OOCR Región Liptov Dariny Bartkovej navrhla Niňajová aj odporúčania, na čo sa konkrétne majú OOCR zamerať pri zlepšení kvality a ponuky. „Chceli sme pohľad odborníčky na destinačný manažment a marketing, ktorá pozná obe destinácie a vie zhodnotiť konkrétne kroky, či ich porovnať so skúsenosťami s podobnými lokalitami v zahraničí,“ doplnila Bartková.
Po príklade z Vlkolínca aj Čičmany zaviedli v lete komentované prehliadky obce a v spolupráci s OOCR Región Liptov pripravili v októbri rezbárske sympózium, z ktorého vznikli diela, ktoré obohatia a oživia obec s tradičnou drevenou architektúrou.
Predstavenie koncepcie bolo záverečnou aktivitou spoločného projektu, v rámci ktorého vo Vlkolínci pripravili dve podujatia. „Liptovsko-čičmianska svadba a Poďakovanie za úrodu, kedy sme slávnostne otvorili aj novú expozíciu v historickej sýpke,“ dodal vedúci oddelenia kultúry, marketingu, cestovného ruchu Mestského úradu v Ružomberku Miroslav Parobek.
