Kopanecké lúky bude ručne kosiť 100 koscov z troch krajín

Vernár 31. júla (TASR) - Do ručného kosenia Kopaneckých lúk sa tento rok zapojí 100 koscov a 20 hrabačov sena zo Slovenska, Česka a Poľska. Kosiť sa bude od štvrtka do soboty (2. 8.) plocha s výmerou približne päť hektárov. Ako pre TASR povedal riaditeľ Správy Národného parku (NP) Slovenský raj Tomáš Dražil, Kopanecké lúky sú perlou parku.



„Na ručne kosenej lúke sa skrýva absolútny svetový rekord v diverzite rastlín. Na ploche 0,5 krát 0,5 metra, teda 0,25 metra štvorcového, rastie až 54 druhov vyšších rastlín,“ doplnil riaditeľ. Ak by sa lúky pravidelne nekosili, postupne by zarastali lesom a tento vzácny biotop by zanikol.



Do siedmeho ročníka kosby sa zapájajú pracovníci ochrany prírody, miestni obyvatelia z Vernára a okolia, ako aj nadšenci tradičného kosenia zo Slovenského koseckého spolku.



Podujatie začína vo štvrtok zrazom účastníkov a prednáškou s prezentáciou liečivých vlastností bylín z Kopaneckých lúk. „Tento ročník sa nesie v duchu motta Zdravie z Kopaneckých lúk. Chceme propagovať pôvodné lúky ako nositeľov zdravia z nenarušenej prírody. Lúky s pôvodným druhovým zložením sú významné nielen z hľadiska biodiverzity, ale sú aj skutočnou prírodnou lekárňou s množstvom liečivých rastlín,“ dodal.



Súčasťou programu sú aj folklórne vystúpenia vrátane mužského horehronského viachlasého spevu, ktorý je zapísaný do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.