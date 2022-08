Kopanecké lúky v Slovenskom raji opäť pokosia ručne

Vernár 2. augusta (TASR) - V Národnom parku (NP) Slovenský raj budú po roku opäť kosiť ručne vzácne Kopanecké lúky. Pre ochranárov je to podľa riaditeľa správy NP Tomáša Dražila jeden z vrcholov roka. "V piatok 5. a sobotu 6. augusta sa uskutoční už štvrtý ročník jedinečnej akcie, ktorá spája ochranu prírody, miestnych ľudí a nadšencov ručného kosenia. Formát už máme overený, kosenie organizujeme v spolupráci s obcou Vernár a Slovenským koseckým spolkom (SKS)," uviedol Dražil.



Dodal, že lúka je tento rok už trochu presušená, stále je však v lokalite čo kosiť. Do akcie sa prihlásilo aj o niečo menej koscov ako obvykle, bude ich však podľa riaditeľa viac ako 50. Kosiť budú odetí väčšinou v tradičných krojoch od piatej hodiny ráno za rosy približne do 12. hodiny. "Budú to pracovníci Správy NP už spojení s lesníkmi, tradične nás prídu podporiť aj kolegovia z českých národných parkov a chránených krajinných oblastí, Poliaci z poľského NP Gorce. Kosiť budú aj členovia SKS, teda dobrovoľníci, ktorých spája láska k ručnému koseniu, a, samozrejme, obyvatelia Vernára," upozornil riaditeľ.



Horských lúk a pasienkov nie je v Slovenskom raji veľa, majú celkovú výmeru len o niečo viac ako 1000 hektárov a zaberajú iba päť percent rozlohy národného parku. Druhovo najbohatšie a pre ochranu prírody naj­cennejšie lúky sa nachádzajú práve v katastri obce Vernár. "Kopanecké lúky sú ozajstný unikát, čo potvrdzujú dlhoročné opakované výskumy, tie potvrdili, že v rámci štvorca 0,5 krát 0,5 metra tu máme svetový rekord, nachádza sa tam až 52 vyšších druhov rastlín. Na svete nie je známa lokalita, kde by ich na ploche takejto veľkosti rástlo viac," objasnil Dražil.



Toto vzácne územie sa podarilo zachrániť ešte koncom minulého storočia, keď ho vyčistili od náletových drevín a začalo sa pravidelné mechanizované a ručné kosenie druhovo najvýznamnejších a najdostupnejších plôch. Myšlienka usporiadať spoločné ručné kosenie Kopaneckých lúk vznikla v roku 2019.