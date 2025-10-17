< sekcia Regióny
Kopaničársky jarmek ponúkne remeselné výrobky i kultúrny program
Jarmok sa začne o 10.00 h v dome kultúry, chýbať nebudú tradičné kopaničiarske ručné výrobky.
Autor TASR
Stará Turá 17. októbra (TASR) - Remeselné výrobky, tvorivé dielne, občerstvenie i kultúrny program prinesie v piatok Kopaničársky jarmek v Starej Turej. Pripravil ho Dom Kultúry Javorina v Starej Turej. Informovalo o tom mesto Stará Turá na svojej webovej stránke.
Jarmok sa začne o 10.00 h v dome kultúry, chýbať nebudú tradičné kopaničiarske ručné výrobky. Pre deti je pripravená až do 16.00 h jesenná hernička.
V kultúrnom programe, ktorý sa začína od 15.00 h, vystúpia žiaci základnej umeleckej školy, Detský folklórny súbor Turanček a deti z centra voľného času.
