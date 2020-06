Obyvatelia Kopčian môžu navrhnúť názov lávky cez rieku Morava

Kopčany 26. júna (TASR) – O oficiálnom názve lávky cez rieku Morava, ktorá spája slovenské Kopčany a moravské Mikulčice, rozhodnú občania. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).



Slovenskú a moravskú obec spája od októbra minulého roka nový cyklistický most. Zástupcovia TTSK a Juhomoravského kraja sa dohodli, že o jeho oficiálnom názve rozhodnú občania. "Svoje návrhy budú môcť posielať prostredníctvom sociálnych sietí krajov alebo mailom na komunikacia@trnava-vuc.sk alebo marketing@jmk.cz do 12. júla," uviedol Trnavský kraj.



Zástupcovia oboch krajov vyberú dva najlepšie návrhy, ktoré postúpia do ďalšieho kola. O víťaznom názve rozhodnú opäť občania hlasovaním na sociálnych sieťach krajov. "Kritériom na výber bude predovšetkým to, aby názov znel dobre v češtine aj v slovenčine, neobsahoval vulgárne, rasistické a urážajúce prvky a reagoval na lokalitu, históriu územia alebo význam mosta," doplnilo oddelenie kraja s tým, že autor víťazného názvu bude odmenený.