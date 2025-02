Kopčany plánujú vybudovať vodozádržné opatrenia neďaleko žrebčína

Kopčany 24. februára (TASR) - Obec Kopčany v okrese Skalica plánuje vybudovať vodozádržné opatrenia neďaleko tamojšieho žrebčína. Projekt má vyriešiť problematiku so zrážkovou vodou v danej lokalite. Predpokladaná cena je vyše 800.000 eur. Vyplýva to z oznámenia o verejnej súťaži na zhotoviteľa diela zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Stavba má slúžiť ako vodozádržné opatrenie, ktoré zachytáva zrážkovú vodu s cieľom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ktoré sa v urbanizovanej krajine prejavujú vo forme sucha a letných horúčav.



Základná technická koncepcia vychádza z požiadaviek investora vyriešiť problematiku so zrážkovou vodou v danej lokalite. Z tohto dôvodu boli navrhnuté vsakovacie jazierko, prielahy, vsakovacie chodníky a lesík podporujúci zadržiavanie a výpar zrážkovej vody. Súčasne môže lokalita slúžiť ako oddychový priestor pre obyvateľov obce a návštevníkov žrebčína.



Navrhovatelia môžu svoje cenové ponuky posielať do 13. marca. Hlavným kritériom súťaže je ponúknutá cena. Hodnota projektu je predbežne vyčíslená na 811.745,60 eura bez DPH.



Žrebčín vznikol na mieste poľnohospodárskeho objektu, založil ho manžel Márie Terézie František I. Lotrinský. V čase najväčšej slávy v ňom chovali až 300 koní pre cisársky dvor. V roku 1765 ho povýšila Mária Terézia na kráľovský a cisársky. Od roku 2001 prechádza žrebčín a jeho okolie revitalizáciou.