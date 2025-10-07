< sekcia Regióny
Kopčany plánujú zrealizovať viaceré projekty týkajúce sa Žrebčína
Cieľom je zamedzenie deštrukcie reprezentatívnej časti budovy.
Autor TASR
Kopčany 7. októbra (TASR) - Obec Kopčany v okrese Skalica plánuje zrealizovať viaceré projekty týkajúce sa hospodárskeho objektu Žrebčín, takzvaného Kaštieľa. Cieľom je zamedzenie deštrukcie reprezentatívnej časti budovy. Aktuálne sa začína obnova fasády a výmena okien a brán v nádvorí objektu z vnútornej strany. TASR to uviedol starosta obce Dušan Dubecký.
Priblížil, že deštrukciu spôsobuje vlhnutie muriva v dôsledku zatekania vody do konštrukcie krovu, ktorému zamedzí práve výmena škridiel za medený plech. „Druhý projekt máme podaný na ministerstve investícií a rozvoja, to je komplexná revitalizácia nádvoria, tzn. jazdiarne a potom parčíka. Pod Žrebčínom od Moravy máme navrhnuté vodozádržné opatrenie, je to na Úrade pre verejné obstarávanie a na kontrole, mali by sme začať v novembri,“ ozrejmil.
Na rekonštrukciu nádvoria obec podľa slov starostu dostala dotáciu vo výške 350.000 eur, čo sa týka parku a jazdiarne, ide o príspevok vo výške 670.000 eur. Na vodozádržné opatrenia ide o sumu približne 980.000 eur. „Myslím si, že to v roku 2025 a 2026 obec zvládne bez úveru. Už sme realizovali aj realizujeme viacero projektov v rámci programu Interreg,“ doplnil.
Kaštieľ prešiel v roku 2015 komplexnou rekonštrukciou, ktorá získala v roku 2022 druhé miesto v internetovom hlasovaní a cenu odbornej poroty v medzinárodnej súťaži Moja vlasť cestami premien. Prvá písomná zmienka o objekte je z roku 1660. Od roku 1736 až do roku 1749 prešiel do rúk cisára Františka Š. Lotrinského, manžela Márie Terézie - do rúk Habsburgovcov.
Žrebčín je národnou kultúrnou pamiatkou, vo vlastníctve obce je od roku 1994. V súčasnosti sa v objekte žrebčína nachádza expozícia etnografického múzea, starej maštale, návštevnícke centrum a informačné centrum Žrebčín Kopčany. Reprezentatívny Malý kaštieľ sa využíva na kultúrno-spoločenské podujatia. Časť objektu sú stajne, ktoré sú v prenájme. Vedľa sa nachádza krytá jazdiareň.
Priblížil, že deštrukciu spôsobuje vlhnutie muriva v dôsledku zatekania vody do konštrukcie krovu, ktorému zamedzí práve výmena škridiel za medený plech. „Druhý projekt máme podaný na ministerstve investícií a rozvoja, to je komplexná revitalizácia nádvoria, tzn. jazdiarne a potom parčíka. Pod Žrebčínom od Moravy máme navrhnuté vodozádržné opatrenie, je to na Úrade pre verejné obstarávanie a na kontrole, mali by sme začať v novembri,“ ozrejmil.
Na rekonštrukciu nádvoria obec podľa slov starostu dostala dotáciu vo výške 350.000 eur, čo sa týka parku a jazdiarne, ide o príspevok vo výške 670.000 eur. Na vodozádržné opatrenia ide o sumu približne 980.000 eur. „Myslím si, že to v roku 2025 a 2026 obec zvládne bez úveru. Už sme realizovali aj realizujeme viacero projektov v rámci programu Interreg,“ doplnil.
Kaštieľ prešiel v roku 2015 komplexnou rekonštrukciou, ktorá získala v roku 2022 druhé miesto v internetovom hlasovaní a cenu odbornej poroty v medzinárodnej súťaži Moja vlasť cestami premien. Prvá písomná zmienka o objekte je z roku 1660. Od roku 1736 až do roku 1749 prešiel do rúk cisára Františka Š. Lotrinského, manžela Márie Terézie - do rúk Habsburgovcov.
Žrebčín je národnou kultúrnou pamiatkou, vo vlastníctve obce je od roku 1994. V súčasnosti sa v objekte žrebčína nachádza expozícia etnografického múzea, starej maštale, návštevnícke centrum a informačné centrum Žrebčín Kopčany. Reprezentatívny Malý kaštieľ sa využíva na kultúrno-spoločenské podujatia. Časť objektu sú stajne, ktoré sú v prenájme. Vedľa sa nachádza krytá jazdiareň.