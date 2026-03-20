Kopčany vyhlásili súťaž na revitalizáciu barokového žrebčína
Autor TASR
Kopčany 20. marca (TASR) - Obec Kopčany vyhlásila verejné obstarávanie na revitalizáciu cisárskeho barokového objektu - historického žrebčína, ktorý bol založený v roku 1736 a je zapísaný ako národná kultúrna pamiatka. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 17. apríla. Predpokladaná hodnota zákazky je 543.079,67 eura bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Projekt počíta s revitalizáciou nádvoria, pričom približne polovica plochy má opäť slúžiť ako jazdiareň na prípravu a tréning koní. Zvyšok územia bude upravený na zelené plochy a spevnené komunikácie. Súčasťou prác je aj obnova vodovodných prípojok, riešenie odvodnenia a vybudovanie automatickej povrchovej závlahy. Areál sa nachádza v intraviláne obce a je dopravne napojený na miestne komunikácie.
Zákazka má byť financovaná z fondov Európskej únie v rámci Programu Slovensko. Starosta obce Dušan Dubecký pre TASR uviedol, že aktuálne je v riešení výška spolufinancovania projektu obcou. Predpokladaná dĺžka realizácie by mala byť päť mesiacov. Kritériami na vyhodnotenie ponúk sú cena a kvalita, pričom sa zohľadnia aj referencie uchádzačov.
