< sekcia Regióny
Kópia Turínskeho plátna ostane v Diecéznom múzeu do konca roka
Vystavená replika je vytvorená medzinárodným tímom odborníkov podľa originálnej predlohy.
Autor TASR
Nitra 11. novembra (TASR) - Kópiu Turínskeho plátna si budú môcť návštevníci Diecézneho múzea na Nitrianskom hrade pozrieť až do konca kalendárneho roka. Výstavu pripravila nezisková organizácia Castellum v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom. Pôvodne mala byť sprístupnená do konca októbra, organizátori sa rozhodli predĺžiť ju o dva mesiace, informovalo Biskupstvo Nitra.
Vystavená replika je vytvorená medzinárodným tímom odborníkov podľa originálnej predlohy. Plátno široké 111 centimetrov a dlhé 436 centimetrov je utkané rovnakou metódou ako pôvodný pohrebný rubáš na špeciálne pripravenom tkáčskom stave. Autorom projektu je Róbert Pospíchal. Proces tvorby plátna trval päť rokov.
Originálne Turínske plátno je vzácna relikviárna pamiatka. Spája sa s mestom Turín a s katedrálou svätého Jána Krstiteľa, kde je dnes vystavená jeho kópia. Má ísť o pohrebný rubáš, do ktorého bol po sňatí z kríža v roku 33 n. l. zahalený Ježiš Kristus. Prvé zmienky o plátne pochádzajú z 13. storočia, následne viackrát menilo svojich majiteľov. Počas stáročí bolo opakovane vystavené požiarom, pričom k najrozsiahlejšiemu poškodeniu došlo v roku 1532.
Kráľovská rodina Savojských, ktorá plátno získala v roku 1460, ho napokon v roku 1983 odkázala pod správu Svätej stolice. Tkanina, na ktorej je vidieť otlačenú mužskú postavu, bola podrobená odbornému záujmu vedcov. Originálne Turínske plátno, ktorým disponuje Svätá stolica, sa dnes vystavuje iba pri výnimočných príležitostiach.
Vystavená replika je vytvorená medzinárodným tímom odborníkov podľa originálnej predlohy. Plátno široké 111 centimetrov a dlhé 436 centimetrov je utkané rovnakou metódou ako pôvodný pohrebný rubáš na špeciálne pripravenom tkáčskom stave. Autorom projektu je Róbert Pospíchal. Proces tvorby plátna trval päť rokov.
Originálne Turínske plátno je vzácna relikviárna pamiatka. Spája sa s mestom Turín a s katedrálou svätého Jána Krstiteľa, kde je dnes vystavená jeho kópia. Má ísť o pohrebný rubáš, do ktorého bol po sňatí z kríža v roku 33 n. l. zahalený Ježiš Kristus. Prvé zmienky o plátne pochádzajú z 13. storočia, následne viackrát menilo svojich majiteľov. Počas stáročí bolo opakovane vystavené požiarom, pričom k najrozsiahlejšiemu poškodeniu došlo v roku 1532.
Kráľovská rodina Savojských, ktorá plátno získala v roku 1460, ho napokon v roku 1983 odkázala pod správu Svätej stolice. Tkanina, na ktorej je vidieť otlačenú mužskú postavu, bola podrobená odbornému záujmu vedcov. Originálne Turínske plátno, ktorým disponuje Svätá stolica, sa dnes vystavuje iba pri výnimočných príležitostiach.