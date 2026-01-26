< sekcia Regióny
Korčuliarov môže na klzisku vo Zvolene obmedzovať voda po daždi

Autor TASR
Zvolen 26. januára (TASR) - Korčuľujúcu verejnosť na klzisku na zvolenskom námestí môže v súčasnosti obmedzovať voda. Na ľadovej ploche ju samospráva eviduje po daždi. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
Ako uviedla, v súvislosti s počasím však očakávajú zlepšenie kvality ľadovej plochy. Prevádzku klziska by chceli udržať čo najdlhšie. Ideálne by podľa mesta bolo, aby bolo klzisko k dispozícii deťom, školákom a rodinám počas jarných prázdnin koncom februára. Hovorkyňa dodala, že všetko závisí od počasia a poveternostných podmienok. „Kým v noci mrzne a cez deň teplota nestúpa k dvojciferným hodnotám, je možné udržať klzisko plne funkčné,“ reagovala.
Vďaka mrazom a priaznivým poveternostným podmienkam počas aktuálnej zimnej sezóny je na klzisku na námestí vysoká návštevnosť. „Podľa predbežného odhadu môžeme povedať, že návštevnosť je vyššia ako minulý rok v januári,“ doplnila hovorkyňa. Presné dáta však k dispozícii nemajú, keďže klzisko je verejne dostupné a korčuliari sa nikde neevidujú.
Prevádzku mobilného klziska zabezpečujú aj vďaka pomoci sponzorov zo súkromného sektora. Pomáhajú aj hokejoví nadšenci, ktorí si ľadovú plochu prenajímajú na svoje zápasy. „Tento rok sa nám podarilo nadviazať spoluprácu so 16 partnermi, vďaka ktorým môžeme financovať časť nákladov na udržiavanie plochy,“ zhrnula Pšenáková. Stále však podľa nej majú otvorené dvere pre nových partnerov, hoci je už polovica zimy.
Od pondelka do soboty sa môžu záujemcovia korčuľovať od 7.30 do 18.00 h, v nedeľu od 7.30 do 20.00 h. Športové kolektívy si môžu ľadovú plochu prenajať od pondelka do soboty medzi 19.00 a 22.00 h, v nedeľu medzi 21.00 a 22.00 h.
Ľadová plocha na zvolenskom námestí je už tradíciou a má viac ako 20 rokov. Viceprimátor Zvolena Ľubomír Zdút-Šťastný povedal, že jej prevádzka si každoročne vyžaduje výrazné finančné náklady. Minulý rok sa ich výška pohybovala okolo 80.000 eur.
