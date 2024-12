Korčuľovanie na námestí sa začne počas budúceho týždňa

Zvolen 7. decembra (TASR) - Mesto Zvolen v súčasnosti končí s prípravou mobilnej ľadovej plochy. Záujemcovia sa tak môžu tešiť na korčuľovanie priamo na námestí v priebehu budúceho týždňa. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.



Dodal, že pre finančne náročnú prevádzku plochy samospráva v minulosti oslovila podnikateľov s prosbou o pomoc. Podľa neho viacerí sponzori veľmi rýchlo zareagovali a postupne sa k nim pridávajú ďalší. "Aj vďaka ich pomoci sa budú ľudia bezplatne korčuľovať na námestí aj počas aktuálnej zimnej sezóny," vysvetlil.



Zvolenský primátor Vladimír Maňka uviedol, že výdavky na ňu sú vo výške približne 60.000 eur. "Tento rok je navyše z hľadiska finančnej situácie miest a obcí určite najhorší od čias veľkej finančnej krízy, ktorá naplno zasiahla samosprávy v roku 2009," zdôraznil. Bezplatné korčuľovanie pod Pustým hradom má viac ako dvadsaťročnú tradíciu. "Pomáhajú nielen veľké firmy, sú to aj občianske združenia či jednotlivci," doplnil Maňka s tým, že darcom poskytnú možnosť reklamy na mantineloch klziska.



Mesto opäť poskytuje možnosť prenájmu ľadovej plochy aj pre amatérske hokejové tímy. Je to ďalší zdroj príjmov, aby ju mohlo prevádzkovať. Tu si však uvedomuje konkurenciu v krytých halách, preto cenu upravia tak, aby bola pre hokejových nadšencov atraktívna. Minulý rok týmto spôsobom vyzbierali takmer 4000 eur. Ďalšími 12.000 eurami pomohli sponzori.



Ľadová plocha ukončila svoju prevádzku tento rok začiatkom februára. Dôvodom bolo počasie i poruchy na chladiacom zariadení. Na povrchu plochy bolo niekoľko centimetrov vody a popri mantineloch vznikli hlboké brázdy, ktoré by pre korčuliarov predstavovali nebezpečenstvo.