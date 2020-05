Koronakríza by leto v Budmericiach a okolí priveľmi poznačiť nemala

Budmerice 28. mája (Teraz.sk) – Na Slovensku je aktuálne spustená štvrtá vlna uvoľňovania opatrení v rámci koronakrízy. Pre rekreačné a poznávacie aktivity platia rôzne obmedzenia. Mnohé múzeá postupne spúšťajú prehliadky s prísnymi hygienickými opatreniami. Turisti dostávajú do rúk sprievodné texty a musia dodržiavať odstupy.



Celoplošnými nariadeniami sa riadia aj v obci Budmerice. „Momentálne všetko závisí od usmernení vlády. Doteraz sme zrušili dve udalosti – stavanie mája na námestí a Budmerickú fazuľovicu v areáli Kaštieľa,“ vraví miestny poslanec Marcel Olša. Práve park v okolí Budmerickej „dominanty“ – Pálffyovského kaštieľa – bol v najkritickejšej situácií uzatvorený. Navštíviť sa dala len neďaleká kaplnka Panny Márie Lurdskej. Od prvej polovice mája však turisti môžu do parku opäť vstúpiť.



V okolí kaštieľa by sa v prípade priaznivého vývoja mohli uskutočniť akcie ako Rozprávkovo a Budmerice v pohybe. Divadelný festival Kasiopeafest, ktorý láka množstvo návštevníkov nielen zo Slovenska, má zatiaľ zelenú. Samotný kaštieľ a jeho interiér pre verejnosť naďalej neotvárajú. Nejde o vplyv koronakrízy, ale o stavebné práce, ktoré nedovoľujú prehliadky už dlhší čas.



Návštevníci môžu okrem parku zavítať aj na náučný chodník, ktorý spája Budmerice s Jabloncom, Cíferom a Jarnou. Koronavírus v tejto oblasti rekreácie nemá vplyv. Cyklisti i peší môžu poznávať po vyznačenej trase miestnu faunu a flóru kedykoľvek. V Jablonci sa im tiež ponúka pohľad z 11 metrovej drevenej vyhliadkovej veže.



Ubytovanie v obci ponúka penzión LIPA, ktorý bez obmedzení znova prevádzkujú. Na prípadnú zmenu situácie sú majitelia pripravení reagovať.



V rámci malokarpatského regiónu, do ktorého obec patrí, sa dá navštíviť hrad Červený kameň v Častej.



Spočiatku sa mohli turisti prechádzať len po hradnom areáli, ale od piatku 8. mája 2020 môžu nazrieť aj do hradnej expozície. Návšteva interiéru a podzemia prebieha len jednotlivo (max 5 osôb v skupine) a s textovým sprievodcom. Povinnosťou je dvojmetrový odstup od cudzích ľudí, respiračná ochrana tváre a dezinfekcia rúk. V máji je hrad otvorený od utorka do piatka v čase 9.30 – 15.30 hod. a počas víkendov, štátnych sviatkov v čase 9.00 – 17.00 hod.



Budmerice a okolie ponúkajú najmä prírodné destinácie, v ktorých sa možno slobodne pohybovať. Kaštieľsky park alebo náučný chodník sú ponukou, ktorá turistov víta neustále. V náročnom období ponúkajú dotyk s prírodou a relax nie príliš ďaleko od civilizácie.