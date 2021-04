Koronakríza skomplikovala vyučovanie žiakov v autoškolách

Poprad 29. apríla (TASR) – Koronakríza skomplikovala aj vyučovanie žiakov v autoškolách. Po uvoľnení protipandemických opatrení od pondelka (19. 4.) už môžu riadne pokračovať v kurze. Problémom však je, že niektorí žiaci chodia už takmer rok do autoškoly a skúšky ešte nemali. Niekoľkomesačná pauza je veľkým problémom pre začiatočníkov, ktorí by potrebovali jazdy navyše za ďalší poplatok. Uviedol to pre TASR prevádzkovateľ autoškoly v Poprade Pavol Dunajčan s tým, že pri najbližších skúškach 6. mája očakáva komplikácie.



Záujem o absolvovanie vodičského kurzu je podľa Dunajčana aktuálne veľký. „Evidujeme nápor nových ľudí, no nebudeme ich môcť brať príliš veľa, lebo nevieme, čo im môžeme sľúbiť a ako sa ešte vyvinie situácia v súvislosti s ochorením COVID-19,“ podotkol.



V autoškolách musia dodržiavať viaceré protipandemické opatrenia. Žiak aj inštruktor musia mať respirátor. Pri praktickom výcviku môže byť v aute len inštruktor a žiak, nie ďalší účastník kurzu. Po každom žiakovi je nutné vydenzifikovať auto. Autoškola navyše kúpila germicídny žiarič do učebne aj miestnosti, kde je trenažér a ozón na dezinfekciu áut. „Nič nechceme zanedbať. Germicídny žiarič je v prevádzke stále, aj počas toho, ako sú žiaci na trenažéri alebo na teoretickej výuke,“ ozrejmil Dunajčan.



V súčasnosti je odporúčaná dištančná forma výúčby žiakov, čo sa týka teórie. Prezenčná je komplikovanejšia, lebo v učebni autoškoly môže byť maximálne šesť žiakov. „V jednom kurze je napríklad 24 ľudí, človek by tak musel robiť štyrikrát teóriu. Dištančná forma sa dá realizovať naraz, ale aj tak nedokáže nahradiť prezenčnú,“ skonštatoval Dunajčan.



Štát poskytol podnikateľom mesačný príspevok počas prvej aj druhej vlny pandémie. „To, čo som mesačne dostal, mi nestačilo ani na zaplatenie nájmov a odvodov, nehovoriac o zákonnom a havarijnom poistení áut a tiež cestnej dani. Peniaze sme museli ťahať z dlhoročných úspor, lenže tie sa nám už minuli a sme na dne. Nikto nám neznížil nájom za cvičisko, priestory, kde máme trenažér a učebňu, platiť bolo treba všetko,“ zdôraznil Dunajčan. Aj pre autoškoly bola možnosť odkladu odvodov. „Niektorí kolegovia z iných autoškôl si odložili aspoň odvody, no ja som si ich radšej zaplatil, lebo som vedel, že raz ma to dobehne,“ dodal.



Problém je aj s autami, na ktorých sa dlho nejazdilo. „Teraz sme začali jazdiť, no na prvom aute zhrdzaveli ložiská, na druhom zase brzdy, takže aj do opráv bude treba viac zainvestovať,“ uzavrel Dunajčan. Jeho autoškola patrí medzi menšie, má štyri autá, jednu motorku a troch inštruktorov. Počas prvej vlny pandémie boli autoškoly zatvorené približne tri mesiace. Pri druhej vlne zase od polovice decembra až do 18. apríla.