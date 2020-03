KORONAVÍRUS: Bratislavské Trhovisko Miletičova uzavreli a dezinfikujú

Bratislava 11. marca (TASR) - Trhovisko Miletičova v bratislavskom Ružinove v stredu o 12.00 h uzavreli a začali dezinfikovať. Podľa riaditeľky komunikačného oddelenia mestskej časť Bratislava-Ružinov Tatiany Tóthovej ide o preventívne opatrenie, keďže jedna z predajkýň oblečenia, ktorá má mať pozitívnu cestovateľskú anamnézu, bola v utorok (10. 3.) večer hospitalizovaná. Prejavy jej ochorenia boli totožné s prejavmi ako bežnej chrípky, tak aj noho koronavírusu.



"V dopoludňajších hodinách sme sa dozvedeli, že jedna osoba spomedzi predajcov oblečenia na Trhovisku Miletičova mala byť v utorok vo večerných hodinách hospitalizovaná s príznakmi zvýšenej teploty, kašľa a hnačky," uviedol starosta mestskej časti Ružinov Martin Chren.







Podľa jeho slov má predajkyňa oblečenia pozitívnu cestovateľskú anamnézu, pred menej ako desiatimi dňami sa údajne vrátila z ázijskej krajiny. Hospitalizovaná bola spolu so svojím manželom. Výsledky testov zatiaľ podľa Chrena známe nie sú. Doplnil, že o situácii sa dozvedeli od samotných predajcov. "Prevádzka trhoviska je v kontakte aj priamo s nimi, štát ani žiadne jeho orgány nás oficiálne neinformovali," komentoval.



Mestská časť Ružinov, ktorá je prevádzkovateľom trhoviska, rozhodla o jeho uzavretí do odvolania, najmenej však do doby, kým budú známe výsledky testov na prítomnosť nového koronavírusu u hospitalizovanej predajkyne.