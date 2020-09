Košický kraj eviduje COVID-19 v dvoch zariadeniach sociálnych služieb

Košice 30. septembra (TASR) – Nákazu novým koronavírusom potvrdili v dvoch zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj (KSK). Sú nimi Domov sociálnych služieb (DSS) Idea v Prakovciach v okrese Gelnica a DSS a zariadenie pre seniorov Via Lux v košickej mestskej časti Barca. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa KSK Anna Terezková s tým, že ide o zamestnancov, ktorí neprichádzajú do priameho kontaktu s klientmi.



V Prakovciach sú novým koronavírusom nakazení dvaja zamestnanci, ktorí sú v domácej izolácii. Tiež dvoch evidujú aj v zariadení v Barci. Ide o administratívnych pracovníkov.



KSK aktuálne distribuuje rýchlotesty do všetkých zariadení sociálnych služieb vrátane neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Zamestnanci a klienti zariadení v Prakovciach a v Barci prejdú testovaním.



Zároveň s cieľom zamedzenia šírenia nákazy budú od štvrtka (1. 10. ) opätovne zakázané návštevy vo všetkých krajských zariadeniach sociálnych služieb. V nich podľa Terezkovej nepretržite platí zvýšený hygienicko-epidemiologický režim. To znamená, že platí povinnosť nosiť ochranné rúška a dodržiavať prísnu hygienu. Zariadenia pravidelne prechádzajú dôkladnou dezinfekciou. „V prípade, ak sa situácia zhorší, krízový štáb KSK bude opatrenia sprísňovať,“ dodala.