Droba: Koronavírus môže ovplyvniť termín písomných maturít

Bratislava 9. marca (TASR) - Nový koronavírus môže zasiahnuť aj do organizácie písomných maturít v Bratislavskom kraji. V súvislosti s termínom skúšok, ktoré sa majú začať budúci týždeň, to nevylúčil predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba. Zároveň zdôraznil, že zatiaľ sa žiadne opatrenia v tomto smere nerealizujú.



Droba sa k téme vyjadril po pondelkovom stretnutí zástupcov bratislavských samospráv v súvislosti s ďalším nárastom prípadov osôb infikovaných novým koronavírusom. "Určite berieme toto do úvahy, zatiaľ hľadáme s riaditeľmi stredných škôl riešenie, aby ten proces nebol prerušený. Ale ak by výrazne narástol počet ochorení tento týždeň, budeme hľadať spôsob, ako posunúť termín maturít. Zatiaľ však takto otázka nestojí," povedal Droba.



BSK už v nedeľu (8. 3.) oznámil preventívne zatvorenie stredných škôl vo svojej pôsobnosti vzhľadom na riziko prenosu koronavírusu. K stredným školám BSK sa pridali aj iné stredné školy na území hlavného mesta, rovnako prerušili prezenčnú výučbu aj univerzity.



Predstavitelia mesta a mestských častí v pondelok oznámili, že od utorka (10. 3.) na päť dní zatvoria školy a škôlky vo svojej pôsobnosti, rovnako tak základné umelecké školy a centrá voľného času. Reagovali tak na aktuálnu situáciu týkajúcu sa prípadov infekcie novým koronavírusom v kraji. Na tlačovom brífingu oznámili ďalšie dva prípady, jeden sa týka učiteľky v materskej škole v Ružinove, druhý vodičky električky Dopravného podniku Bratislava (DPB).