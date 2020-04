Pandémia prekazila veľkonočnú oblievačku aj v súbore Železiar

Košice 13. apríla (TASR) – Veľkonočný pondelok sa tento rok pre šírenie nového koronavírusu musel na Slovensku zaobísť bez niektorých tradičných zvykov. Prvýkrát museli tradíciu oblievania a šibania prerušiť aj mladí členovia košického folklórneho súboru Železiar, ktorí v tento deň v krojoch pravidelne chodili za dievčatami. Špeciálny dvojmetrový korbáč, ktorý používali s týmto cieľom, tak tento rok ostal nevyužitý v krojárni Železiara.



"V súbore sa tá tradícia začala počiatkom 90. rokov, chlapci išli po dievčatách sprvu na voze s koňmi, neskôr autami, keďže Košice sú rozľahlé, ale tradícia to bola veľmi silná," priblížil pre TASR umelecký vedúci a choreograf súboru Vladimír Urban.



Jedným z pravidelných organizátorov oblievačky je vedúci tanečnej zložky súboru Ján Rudy. Chlapci sa podľa neho zvykli stretnúť ráno a vyzbrojení vedrami a maxišibákom často aj s hudobným sprievodom zvykli obísť dievčatá zo súboru. Tie vytiahli z domu či bytu von, kde sa im ušlo jarnej vody za niekoľko vedier, druhé kolo zvyčajne nasledovalo vnútri pod sprchou. Pri návštevách nezabudli ani na ďalšie ženy v rodine tanečníčok. "Je to teraz iné, samozrejme, že to trošku chýba, nie je až toľko zábavy, na druhej strane, je viac času na iné veci. Neviem, či mladší chlapci predsa len nevymysleli na diaľku dáku 'kulehu', či na to nemajú nejakú aplikáciu alebo niečo. Ale o rok môže byť tej vody o to viac," uviedol Rudy. Oblievačka tak uňho ostala obmedzená na mamu, babku a snúbenicu.



Tohtoročnú výnimočnosť sviatku si uvedomuje aj členka folklórneho súboru Lenka Kerestúriová. "Je to trochu smutnejšie, keďže tí chlapci k nám fakt nemôžu prísť. Tentoraz sme teda zostali suché, ale snáď budeme aj tento rok zdravé a krásne," skonštatovala s úsmevom.