Koronavírus u žiakov troch trnavských stredných škôl nebol potvrdený

Trnava 4. septembra (TASR) - Výsledky testov na ochorenie COVID-19 u všetkých šiestich žiakov troch krajských stredných škôl v Trnave, ktorí prišli na športovom tréningu do kontaktu s pozitívne testovaným, sú negatívne. Chlapci zostávajú naďalej v domácej karanténe, ich spolužiaci spolu z piatich tried sa do lavíc vrátia v pondelok 7. septembra. Informoval o tom predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.



Žiaci boli Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave identifikovaní ako kontakty kontaktov. S pozitívne testovaným sa stretli ešte pred začiatkom školského roka. "V našich stredných školách platia protiepidemiologické opatrenia – nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk a priestorov alebo meranie teploty termokamerou pri vstupe do budovy. Úrad TTSK a školy postupujú v prijímaní opatrení v spolupráci a podľa pokynov RÚVZ," dodal Viskupič.