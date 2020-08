Koronavírus: V karanténe je pätina zamestnancov závodu v Trenčíne

Trenčín 6. augusta (TASR) - Približne pätina zamestnancov jedného z trenčianskych výrobných závodov zostala v karanténe. Hygienici tam prostredníctvom testov potvrdili osoby pozitívne na nový koronavírus. Ďalšie prípady ochorenia za stredu (5. 8.) potvrdili i v okrese Bánovce nad Bebravou. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková.



"V okrese Bánovce nad Bebravou ide zväčša o kontakty už potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 v jednej z firiem, kde už epidemiológovia nariadili všetky potrebné protiepidemické opatrenia a izoláciu pre zamestnancov. Ide najmä o rodinných príslušníkov, ktorí boli už pred testovaním v domácej izolácii," spresnila Račková.



V rámci epidemiologického vyšetrovania kontaktov pozitívnych prípadov lokálnej epidémie v Bánovciach nad Bebravou hygienici podľa nej identifikovali aj kontakty vo výrobnom závode v Trenčíne, u ktorých sa následne potvrdil pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Trenčíne rokoval s vedením spoločnosti o prijatí potrebných opatrení. Tie vychádzajú z podmienok závodu, predtým prijatých opatrení z dôvodov mimoriadnej situácie v súvislosti s vyhlásenou pandémiou ochorenia COVID-19, systému výroby a obslužných činností, ako i možného styku pozitívnych prípadov s ďalšími zamestnancami.



"Pre zamestnancov výrobného bloku, v ktorom boli potvrdené prípady ochorenia COVID-19, sa vydávajú karanténne opatrenia vrátane osôb žijúcich s nimi v spoločnej domácnosti s následným testovaním na ochorenie COVID-19. Spoločnosť zabezpečí odber vzoriek biologického materiálu na vyšetrenie metódou RT – PCR u všetkých zamestnancov výrobnej haly. Karanténne opatrenia sa týkajú pätiny zamestnancov spoločnosti," priblížila Račková.



RÚVZ Trenčín podľa nej nariadil spoločnosti ďalšie opatrenia vo vzťahu k ostatným priestorom a zamestnancom, a to dezinfekciu vonkajších a vnútorných priestorov či dezinfekciu autobusov, pričom opatrenia sa vykonajú aj v prepravnej spoločnosti, ktorá realizuje dopravu zamestnancov do a z práce. "Vzhľadom na to, že medzi pozitívnymi prípadmi sú aj zahraniční zamestnanci, opatrenia budú vykonané aj v rámci ubytovacích priestorov," doplnila s tým, že RÚVZ bude aktívne pokračovať v epidemiologickom vyšetrovaní.



V územnej pôsobnosti RÚVZ Trenčín sú v súčasnosti v karanténe zamestnanci štyroch firiem, a to so sídlom v Bánovciach nad Bebravou, Starej Turej, Potvoriciach (okres Nové Mesto nad Váhom) a Trenčíne. "Epidemiologickú situáciu v oblastiach so zvýšeným výskytom ochorenia COVID-19 RÚVZ sleduje a adekvátne situácii prijíma protiepidemické opatrenia. Nejde o komunitné šírenie ochorenia COVID-19, ale o jeho lokálne ohraničené šírenie. Pri prijímaní protiepidemických opatrení trenčiansky RÚVZ komunikuje s predstaviteľmi samospráv a dotknutých spoločností a inštitúcií," skonštatovala Račková.



Nové prípady ochorenia COVID-19 zistili i v územnej pôsobnosti RÚVZ Prievidza, ide zväčša o úzke kontakty už potvrdeného prípadu, kde bolo ohnisko nákazy v rodine.