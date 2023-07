Korunovačné dni v Bratislave podučia deti remeslám a naučia tancovať

Bratislava 27. júla (TASR) - Dobovú atmosféru aj hudbu renesancie prinesú tento víkend do hlavného mesta Bratislavské korunovačné dni 2023. Trojdňový historický festival sa začne v piatok (28. 7.) o 19.00 h. Na otvorenie pripravili organizátori komponovaný program s názvom Renesančné obrázky. "Zahŕňa v sebe krásu lovu na koni, poéziu renesančného hudobného prejavu, básni, ale aj šermiarske umenie, kto sa chce naladiť na dobu renesancie, nech príde na Bratislavský hrad," uviedol pre TASR Vladimír Grežo, predseda predstavenstva Bratislava Tourist Board (BTB).



Na festivale sa hneď niekoľkokrát predstaví Tovarišstvo starých bojových umení a remesiel (Tostabur). "V piatok budeme na Hrade predvádzať spolu so sokoliarskou skupinou Falconia renesančné kratochvíle, ukazovať vlajkoslávu, duely a historické tance," povedal pre TASR Štefan Klimko, vedúci skupiny Tostabur.



Hlavný program bude prebiehať v sobotu (29. 7.) od 15.00 h. Bratislavčania a návštevníci hlavného mesta budú môcť obdivovať výpravný 200-členný korunovačný sprievod, ktorý povedie z Bratislavského hradu uličkami Starého Mesta až na Hlavné námestie, kde sa bude pripomínať korunovácia Leopolda I. a symbolické vzpínanie koňa na štyri svetové strany. "V sprievode budú zastúpené slovenské a české skupiny historického šermu aj historického divadla a tanečné skupiny. Nájdete tu kráľa a kráľovnú, vyššiu aj nižšiu šľachtu, cirkevných hodnostárov aj obyčajný ľud," približuje BTB.



Desiatky programov zacielili organizátori vo veľkej miere na rodinného návštevníka. Deti si môžu napríklad vytvoriť svoj rodinný erb na tvorivých dielňach na nádvorí Bibiany, alebo sa podučiť remeslám na Hlavnom námestí. "A keď nebudú poslúchať, tak v nedeľu je tam pripravená aj mučiareň," dodáva Grežo k programu, v ktorom nebudú chýbať ukážky historických divadelno-šermiarskych vystúpení.



Rodinám je určený aj nedeľný program, na Bratislavskom hrade si môžu pozrieť veršovanú rozprávku z obdobia stredoveku Ruže a meč. Po rozprávke sa deti dozvedia aj to, ako sa z koňa stane bojová paripa. "Pôjde o interaktívny vstup so živým rytierskym koňom, ktorého rytier v spolupráci s divákmi pripraví na boj," vysvetľuje Klimko s tým, že návštevníkov opäť čakajú ukážky šermiarskych súbojov, vlajkosláva i stredoveké tance so školou tanca pre deti.