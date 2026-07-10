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Korunovačné slávnosti pripomenú koncom júla opäť Máriu Teréziu
Podujatie sa začne v piatok (24. 7.) podvečer na Tyršovom nábreží.
Autor TASR
Bratislava 10. júla (TASR) - Hlavné mesto Slovenska sa koncom júla (24. - 26. 7.) opäť vráti symbolicky do minulosti a stane sa Prešporkom. Konať sa budú Bratislavské korunovačné slávnosti, ktoré opätovne pripomenú panovníčku Máriu Teréziu, jednu z najvýznamnejších osobností európskej histórie. Informuje o tom Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) na svojom webe.
„Na tri dni sa Bratislava vráti v čase a opäť sa stane mestom korunovácií, slávností a kráľovských tradícií. Ulice historického centra ožijú hudbou, sprievodmi, rytiermi a atmosférou čias, keď pri korunováciách tieklo víno z fontán a celé mesto oslavovalo nového panovníka,“ pozývajú organizátori.
Podujatie sa začne v piatok (24. 7.) podvečer na Tyršovom nábreží, program bude patriť rytierskej kultúre a dobovej zábave. Pripravený bude rytiersky turnaj na počesť budúcej korunovácie, divadelné vystúpenia s rytiermi a dvornou zábavou či interaktívne predstavenia kaukliarov a zabávačov. V rámci sprievodných aktivít pre rodiny s deťmi budú pripravené aj jazdy na poníkoch či historické hry.
Sobota (25. 7.) bude patriť samotnému korunovačnému sprievodu, ktorý sa vydá popoludní tradične z Bratislavského hradu. Predchádzať mu bude vystúpenie sokoliarov o vznešenom umení lovu, bubenícke vystúpenie či vystúpenie historických zástavníkov, ale aj ukážky šermu, výcvik vojska 18. storočia či kaukliari.
Po príchode sprievodu bude čakať návštevníkov na Hlavnom námestí ďalší program. Jeho súčasťou budú šermiarske duely, vlajkosláva či dobové tance, ale aj samotný slávnostný korunovačný ceremoniál Márie Terézie.
Program bude pokračovať v nedeľu (26. 7.) na Hlavnom námestí. Pripravené budú šermiarske vystúpenia, bábkové divadlá, divadlá či divadelno-šermiarske predstavenie Habsburské tajomstvá.
„Na tri dni sa Bratislava vráti v čase a opäť sa stane mestom korunovácií, slávností a kráľovských tradícií. Ulice historického centra ožijú hudbou, sprievodmi, rytiermi a atmosférou čias, keď pri korunováciách tieklo víno z fontán a celé mesto oslavovalo nového panovníka,“ pozývajú organizátori.
Podujatie sa začne v piatok (24. 7.) podvečer na Tyršovom nábreží, program bude patriť rytierskej kultúre a dobovej zábave. Pripravený bude rytiersky turnaj na počesť budúcej korunovácie, divadelné vystúpenia s rytiermi a dvornou zábavou či interaktívne predstavenia kaukliarov a zabávačov. V rámci sprievodných aktivít pre rodiny s deťmi budú pripravené aj jazdy na poníkoch či historické hry.
Sobota (25. 7.) bude patriť samotnému korunovačnému sprievodu, ktorý sa vydá popoludní tradične z Bratislavského hradu. Predchádzať mu bude vystúpenie sokoliarov o vznešenom umení lovu, bubenícke vystúpenie či vystúpenie historických zástavníkov, ale aj ukážky šermu, výcvik vojska 18. storočia či kaukliari.
Po príchode sprievodu bude čakať návštevníkov na Hlavnom námestí ďalší program. Jeho súčasťou budú šermiarske duely, vlajkosláva či dobové tance, ale aj samotný slávnostný korunovačný ceremoniál Márie Terézie.
Program bude pokračovať v nedeľu (26. 7.) na Hlavnom námestí. Pripravené budú šermiarske vystúpenia, bábkové divadlá, divadlá či divadelno-šermiarske predstavenie Habsburské tajomstvá.