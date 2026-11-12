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KORUPCIA NA KATASTRI: Zamestnanec mal žiadať úplatok za päť vkladov
Policajti zadržali v súčasnosti už obvineného muža bezprostredne po odovzdaní a prevzatí úplatku.
Autor TASR
Bratislava/Košice 12. novembra (TASR) - Zamestnanca katastra, ktorého v stredu (11. 11.) v zadržali v Košiciach v súvislosti s podozreniami na korupciu, polícia vo štvrtok obvinila zo zločinu prijímania úplatku. Informoval o tom hovorca Prezídia policajného zboru (PPZ) Lukáš Pecek.
„Podľa doposiaľ zistených informácií mal obvinený na osobnom stretnutí žiadať finančnú odmenu za vybavenie piatich návrhov na vklad do katastra, ako aj za poskytnutie údajov zo zbierky listín katastra. Časť požadovanej sumy mal prevziať v hotovosti, zvyšok žiadal poukázať na bankový účet,“ priblížil o posune v rámci akcie Kataster.
Policajti zadržali v súčasnosti už obvineného muža bezprostredne po odovzdaní a prevzatí úplatku. Z dôvodu možného ovplyvňovania svedkov i pokračovania v trestnej činnosti polícia navrhuje vziať obvineného do väzby.
„Podľa doposiaľ zistených informácií mal obvinený na osobnom stretnutí žiadať finančnú odmenu za vybavenie piatich návrhov na vklad do katastra, ako aj za poskytnutie údajov zo zbierky listín katastra. Časť požadovanej sumy mal prevziať v hotovosti, zvyšok žiadal poukázať na bankový účet,“ priblížil o posune v rámci akcie Kataster.
Policajti zadržali v súčasnosti už obvineného muža bezprostredne po odovzdaní a prevzatí úplatku. Z dôvodu možného ovplyvňovania svedkov i pokračovania v trestnej činnosti polícia navrhuje vziať obvineného do väzby.