Dobrovoľníci chcú pomôcť dvom chorým chlapcom zbieraním vrchnákov

Korytárky 18. júla (TASR) - Dvom chlapcom z Podpoľania, ktorí trpia rôznymi chorobami, chcú pomôcť dobrovoľníci osadením dvojmetrového kovového srdca slúžiaceho ako zberné miesto pre plastové vrchnáky. Srdce odhalia v sobotu v obci Korytárky (okres Detva) v parku pri kultúrnom dome v rámci 22. ročníka Celoslovenskej prehliadky fujerášov.



Za iniciatívou stoja dobrovoľníci vystupujúci pod názvom Green for life "Help others". Finančné prostriedky z výkupu plastových vrchnákov budú prerozdelené na pomoc obidvom chlapcom, Matejovi Konečnému z Korytárok a Lukášovi Tomčíkovi zo Stožku, ktorí potrebujú pomoc rôzneho druhu.



Jaroslav Černák za organizátorov informoval, že dobrovoľníci chcú zvýšiť výkupnú hodnotu spomínaných vrchnákov, a to zakúpením stroja na výrobu filamentu určeného pre 3D tlačiarne.



"Výrobou filamentu by sa zvýšila výkupná hodnota vrchnákov a tým by sa automaticky zvýšila finančná pomoc pre chlapcov. Dobrovoľnícka skupina aktuálne hľadá sponzora, ktorý by prispel na kúpu stroja na výrobu filamentu. Zároveň hľadá ďalších partnerov a obce, kde by sa mohli osadiť ďalšie srdcia, ktoré by pomáhali deťom v okolí," podotkol Černák.



Odhalenie srdca spestrí vystúpenie Folklórnych súborov Podpoľanec a Urpín. Organizátori vyzývajú ľudí, aby si so sebou priniesli aj plastové vrchnáky a tým spoločne "pokrstili" kovové srdce.