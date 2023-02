KOS pripravuje regionálne kolo postupovej súťaže Výtvarné spektrum

Nitra 6. februára (TASR) - Neprofesionálni výtvarníci majú už iba niekoľko týždňov, aby sa prihlásili do súťaže Region Art, ktorá je regionálnym kolom celoslovenského podujatia Výtvarné spektrum. Jubilejný 60. ročník postupovej súťaže organizuje Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre.



Ako informovali organizátori, posledný termín elektronického prihlásenia a doručenia výtvarných diel do KOS je 23. február. "Odporúčaná téma na rok 2023 je autoportrét. Súťaží sa v kategóriách maľba, kresba a grafika, priestorová tvorba, insitná tvorba, digitálna tvorba a experiment," uviedla Zdenka Smrečková z KOS.



Celoštátna postupová súťaž neprofesionálnej tvorby Výtvarné spektrum poskytuje amatérskym umelcom priestor na prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej tvorby. "Ako vrcholné podujatie svojho druhu na Slovensku podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti. Pomocou sprievodných podujatí a odborných seminárov podporuje ďalšie vzdelávanie amatérskych výtvarníkov a metodických pracovníkov," pripomenuli organizátori.



Vyhlásenie výsledkov regionálneho kola sa bude konať 9. marca o 17.00 h v KOS v Nitre. "Súčasťou podujatia bude aj vernisáž výstavy zostavenej z diel účastníkov. V našich priestoroch budú prezentované do 30. marca," doplnila Smrečková.