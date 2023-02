V Nitre pripravujú regionálne súťaže Hviezdoslavovho Kubína

Nitra 17. februára (TASR) - Krajské osvetové stredisko (KOS) v Nitre pripravuje 69. ročník Hviezdoslavovho Kubína. Ako pripomenuli organizátori, celoštátna postupová súťaže je prehliadkou v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.



Účastníci jednotlivých kategórií súťaže z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce absolvujú obvodné a okresné súťažné kolá od 8. do 31. marca. "Okresné kolo I. až III. kategórie Nitra sa uskutoční 12. apríla," uviedli organizátori. Ako pripomenuli, hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie nadania a umelecký odborný rast jednotlivcov a kolektívov v oblasti umeleckého prednesu, recitačných kolektívov a divadla poézie.



Hviezdoslavov Kubín patrí k najstarším a najprestížnejším recitátorským súťažiam na Slovensku. "Pre veľký záujem sa člení do viacerých kôl. Prvým sú triedne prehliadky, po ktorých nasledujú školské kolá. Ich víťazi postupujú do obvodných a neskôr do okresných a krajských kôl. Tí najlepší účastníci potom prednášajú úryvky z poézie a prózy na celoštátnej súťaži," doplnilo KOS.