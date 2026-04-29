Kosbu v Handlovej zabezpečuje mestská firma i aktivační pracovníci
Koordinátorka aktivačných pracovníkov Ľudmila Hegliová priblížila, že aktuálne má mesto k dispozícii päť koscov, s prácami začali 22. apríla.
Autor TASR
Handlová 29. apríla (TASR) - Mesto Handlová začalo v druhej polovici apríla s kosbou verejných priestranstiev. Úpravu zelene zabezpečuje mestská spoločnosť Hater - Handlová i aktivační pracovníci. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Koordinátorka aktivačných pracovníkov Ľudmila Hegliová priblížila, že aktuálne má mesto k dispozícii päť koscov, s prácami začali 22. apríla. „Na údržbu majú kosci v harmonograme 30 rôznych lokalít, ktoré kosia podľa svojho počtu a priorít. Sú to lokality v blízkosti verejne dostupných schodísk, rigoly v meste, vstupy do mesta, okolie materských škôlok a podobne,“ doplnila Paulínyová.
Spoločnosť Hater má podľa nej na kosbu verejných priestranstiev pripravené štyri traktory s kosačkami a 13 krovinorezov, s kosením začala v pondelok (27. 4.). Pracovníci postupne zabezpečia kosbu na uliciach a v lokalitách Prievidzská, Mostná, Okružná, Morovnianska cesta, Železničiarska, Ligetská, SNP, 29. augusta, F. Nádaždyho, Údernícka a Dimitrovova.
„Samospráva na rutinnú a štandardnú údržbu verejnej zelene a kosbu verejných priestranstiev naplánovala v tohtoročnom rozpočte 140.000 eur, kosiť sa bude minimálne dvakrát,“ priblížila hovorkyňa mesta. Radnica podľa nej zároveň ďakuje všetkým obyvateľom, ktorí kosia verejné priestory pred svojimi rodinnými a bytovými domami a prispievajú tak k celkovému krajšiemu vzhľadu okolia.
Koordinátorka aktivačných pracovníkov Ľudmila Hegliová priblížila, že aktuálne má mesto k dispozícii päť koscov, s prácami začali 22. apríla. „Na údržbu majú kosci v harmonograme 30 rôznych lokalít, ktoré kosia podľa svojho počtu a priorít. Sú to lokality v blízkosti verejne dostupných schodísk, rigoly v meste, vstupy do mesta, okolie materských škôlok a podobne,“ doplnila Paulínyová.
Spoločnosť Hater má podľa nej na kosbu verejných priestranstiev pripravené štyri traktory s kosačkami a 13 krovinorezov, s kosením začala v pondelok (27. 4.). Pracovníci postupne zabezpečia kosbu na uliciach a v lokalitách Prievidzská, Mostná, Okružná, Morovnianska cesta, Železničiarska, Ligetská, SNP, 29. augusta, F. Nádaždyho, Údernícka a Dimitrovova.
„Samospráva na rutinnú a štandardnú údržbu verejnej zelene a kosbu verejných priestranstiev naplánovala v tohtoročnom rozpočte 140.000 eur, kosiť sa bude minimálne dvakrát,“ priblížila hovorkyňa mesta. Radnica podľa nej zároveň ďakuje všetkým obyvateľom, ktorí kosia verejné priestory pred svojimi rodinnými a bytovými domami a prispievajú tak k celkovému krajšiemu vzhľadu okolia.