Kosenie ochrannej hrádze Zvolen - Sliač uzavrie cestu pre cyklistov
Autor TASR
Zvolen 9. augusta (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) plánuje počas budúceho týždňa kosiť ochrannú hrádzu Zvolen - Sliač na vodnom toku Hrona. V tomto úseku preto upozorňuje na uzavretie blízkej cesty pre cyklistov. TASR o tom informoval hovorca SVP Marián Bocák.
SVP dodáva, že kosenie predmetného úseku sa začne v pondelok 11. augusta a trvať bude do piatka 15. augusta. Podotýka, že kosenie bude len v čase od 6.00 do 14.00 h, popoludní tak budú cestu ľudia využívať bez obmedzenia. Zároveň vodohospodári žiadali, aby samosprávy informovali o obmedzení využitia rodinnej cyklocesty svojich občanov. Pri vstupoch na dotknutú komunikáciu tiež chcú osadiť prenosné dopravné značenie.
Bocák objasnil, že kosenie robí správca toku dvakrát ročne, v máji a v auguste. Častejšie kosby v okolí cyklotrasy podľa neho vykonáva jeho správca. „Ochranná hrádza znamená, že ide o protipovodňovú úpravu, ktorá chráni územie pred zvýšenými prietokmi,“ vysvetlil hovorca s tým, že priestor medzi vodným tokom a ochrannou hrádzou je prirodzené záplavové územie. Vodohospodári zároveň žiadajú samosprávy aj o spoluprácu s mestskou políciou. „Uzavretie cesty zvyčajne občania nerešpektujú a dochádza ku kolíziám s mechanizmami, ktoré vykonávajú kosby,“ zhrnuli.
