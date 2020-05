Kosenie priestranstiev v Dubnici nad Váhom bude flexibilnejšie

Dubnica nad Váhom 9. mája (TASR) - Kosenie verejných priestranstiev v Dubnici nad Váhom by malo byť flexibilnejšie a v porovnaní s minulosťou sa má rozšíriť do viacerých lokalít. Vďaka novým mechanizmom si bude mesto kosiť viac plôch vo svojej réžii.



Ako informoval primátor Dubnice Peter Wolf, mesto kúpilo pre Technické služby mesta tri nové traktorové kosačky, ktoré sú v porovnaní so staršou technikou výkonnejšie a spoľahlivejšie. Služby zazmluvnených dodávateľov využije mesto v menšom rozsahu. „Vieme tak lepšie a flexibilnejšie reagovať na poveternostné podmienky a aj na to, ako rýchlo tráva rastie,“ skonštatoval primátor.



Ako dodal, v Dubnici sa robí spravidla päť kosieb, vďaka vlastnej technike chcú však reagovať promptnejšie, kosiť podľa potreby a v častiach mesta, kde je reprezentatívna zeleň – okolo námestia - by chceli urobiť aj viac kosieb.



„Prostredníctvom zazmluvnených firiem to nebolo možné, pretože tie boli zazmluvnené na začiatku roka a v presne určených termínoch. Preto nebolo možné reagovať flexibilne,“ doplnil Wolf.



Prvá etapa z plánovaných piatich kosení sa začala v druhej polovici apríla. V závislosti od poveternostných podmienok by mali byť všetky časti mesta vrátane mestskej časti Prejta pokosené do štyroch týždňov. Mesto Dubnica nad Váhom zabezpečuje údržbu v ôsmich lokalitách na ploche približne 600.000 štvorcových metrov.