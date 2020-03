Košičan nakazený novým koronavírusom je v stabilizovanom stave

Košice 9. marca (TASR) - Košičan nakazený novým koronavírusom je nateraz v stabilizovanom stave. TASR o tom informovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice Ivana Vaněková.



„Od soboty 7. marca je u nás hospitalizovaný mladý Košičan, u ktorého výsledky vzoriek potvrdili ochorenie COVID-19. Uviedol, že sa pred niekoľkými dňami vrátil z Francúzska,“ spresnila.



Ako pre TASR povedal hovorca spoločnosti U. S. Steel Košice Ján Bača, uvedený pacient je zamestnancom košických oceliarní, no po dovolenke navštívil zdravotnícke zariadenie a neprišiel na pracovisko. „Podľa regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v tomto prípade vzhľadom na cestovateľskú anamnézu nedošlo k ohrozeniu zdravia zamestnancov,“ povedal.



Podľa hovorkyne zamestnanci nemocnice boli riadne vyškolení a vedia, ako pri kontakte s osobou, ktorá môže byť nakazená novým koronavírusom, postupovať. "V UNLP Košice stále platí zákaz návštev hospitalizovaných pacientov. Čo sa týka ďalších opatrení, zrušili sme praktickú výučbu medikov. Naši zamestnanci majú od pondelka zákaz prísť do jedálne v pracovnom odeve a tým, ktorí boli v posledných dňoch v postihnutých oblastiach, bude nariadená domáca karanténa. Taktiež sme na Klinike infektológie a cestovnej medicíny posilnili služby," dodala Vaněková.



UNLP pripomína, že ak občania majú podozrenie na koronavírus, mali by svojho lekára kontaktovať telefonicky, prípade sa spojiť s epidemiológom na infolinkách, ktoré sú k dispozícii. „Pre Košice slúži infolinka na RÚVZ so sídlom v Košiciach – 0918 389 841," doplnila Vaněková s tým, že podľa posúdenia epidemiológa je na tejto linke pacientovi odporúčaný postup.



Počet pacientov nakazených novým koronavírusom na Slovensku stúpol na sedem. Po pondelkovom zasadnutí ústredného krízového štábu o tom informoval dosluhujúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Potvrdil, že počas zasadnutia štábu pribudli dva nové potvrdené prípady, a to v Martine a Košiciach.