ŽIAČKE SA VYHRÁŽAL STREĽBOU: Mladík sa odvolával na udalosť v Prahe

Gelnica 10. januára (TASR) - Polícia obvinila 19-ročného Košičana, ktorý sa cez sociálnu sieť vyhrážal žiačke základnej školy (ZŠ) v okrese Gelnica streľbou. Odvolával sa pritom na tragickú udalosť v Prahe z vlaňajšieho decembra. Mladíka umiestnili do cely policajného zaistenia. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Žiačka si našla odkaz v jednej z aplikácií v posledný deň uplynulého roka. Výhražné odkazy boli zdieľané aj medzi iných spolužiakov. Keďže tieto správy vyvolali vážne znepokojenie personálu školy, žiakov ale i rodičov, riaditeľka zalarmovala policajtov.



"Osoba, ktorá sa tohto skutku dopustila, bola vypátraná v Košiciach. Po vykonaných potrebných procesných úkonov bola umiestnená do cely policajného zaistenia," spresnila Ivanová s tým, že mladého Košičana obvinili z prečinu šírenia poplašnej správy. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.



Zároveň sa podľa Ivanovej bude skúmať aj duševný stav obvineného. Policajti tiež spracovali podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby.