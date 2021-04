Košičana obvinila polícia z výroby výbušnín, súd ho vzal do väzby

Na snímke policajti predvádzajú Mariána F. na Okresný súd v Košiciach 14. apríla 2021. Foto: TASR Roman Hanc

Košice 14. apríla (TASR) – Zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami obvinil vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) 46-ročného Košičana Mariána F. Podľa vyšetrovania si svojpomocne vyrábal výbušniny, ktoré mal následne iniciovať v lesnom poraste a výbuchy nahrávať. Košický okresný súd v stredu rozhodol o jeho vzatí do väzby.Košičan je zároveň obvinený aj zo zločinu poškodzovania a znehodnocovania archeologického dedičstva. V lese mal vyhľadávať nevybuchnutú muníciu z druhej svetovej vojny. Muníciu mal delaborovať a výbušnú látku z nej použiť na svojpomocnú výrobu výbušnín. Videá s výsledkami detonácie v lese mal publikovať na internete, informovala polícia.Výbušniny mal muž schované v lese a nebezpečné veci mal ukryté aj doma. Policajti prehľadali viaceré miesta, spolu s NAKA sa do akcie Nobel zapojili aj kriminalistickí technici, pyrotechnik s chemikom z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, príslušníci košického pohotovostného policajného útvaru, ale aj poriadkoví policajti či psovod.uviedla polícia na sociálnej sieti.V lesnom poraste policajti zaistili desať nevybuchnutých delostreleckých mín z druhej svetovej vojny, ktoré po zadokumentovaní pyrotechnik na mieste znehodnotil.Znalci z kriminalistického a expertízneho ústavu predbežným skúmaním zistili, že v prípade zaistených trhavín ide o Danubit 1, teda priemyselnú banskú skalnú trhavinu určenú na trhacie práce na povrchu i v podzemí. TNT je výbušninou a patrí medzi takzvané brizantné trhaviny. Medzi zaistenými chemikáliami identifikovali aj dusičnan amónny, vápenný a sodný, ktoré sú zaradené medzi prekurzory na výrobu výbušnín.