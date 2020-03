Košičana pre brutálny fyzický útok na muža stíhajú väzobne

Košice 23. marca (TASR) – Polícia obvinila 29-ročného muža z Košíc zo zločinu ublíženia na zdraví. Pred niekoľkými dňami brutálnym spôsobom fyzicky napadol 44-ročného Košičana v lokalite Nižné Kapustníky v košickej mestskej časti Juh. Stíhaný je väzobne. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová.



"Vo štvrtok (19. 3.) nemocnica informovala políciu, že na urgentný príjem do košickej nemocnice bol privezený muž so zraneniami hlavy," uviedla s tým, že v prípade zadržali a obmedzili na osobnej slobode ako podozrivého 29-ročného muža.



Podľa doterajšieho vyšetrovania obvinený napadol 44-ročného Košičana v stredu (18. 3.) vo večerných až nočných hodinách po predchádzajúcom slovnom konflikte. "Niekoľkokrát ho udrel päsťou do oblastí hlavy a tváre. Keď spadol na zem, niekoľkokrát ho ešte kopol do oblasti hlavy," uviedla Mésarová. Podľa predbežnej lekárskej správy napadnutý muž utrpel ťažké zranenia.



Obvineného umiestnili do cely policajného zaistenia a v pondelok sudca akceptoval návrh prokurátora na jeho väzobné stíhanie. Dvadsaťdeväťročnému mužovi hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.