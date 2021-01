Košičania môžu pripomienkovať overovaciu štúdiu pre NTC

Košice 26. januára (TASR) – Verejnosť môže pripomienkovať overovaciu štúdiu pre výstavbu Národného tréningového centra na Popradskej ulici v Košiciach, mesto ju zverejnilo na svojej webovej stránke.



Ako pripomína, verejné prerokovanie k zámeru výstavby aj s odborným výkladom sa z dôvodu aktuálnych protiepidemických opatrení fyzicky neuskutoční, zverejnená je videoprezentácia. Pripomienky je možné podávať do 14. februára v elektronickej forme na emailovú adresu ntc-studia@kosice.sk alebo poštou na adresu magistrátu.



„Každý projekt prináša pozitíva aj negatíva a vyvoláva emócie. Niečo staré odchádza a to nové môže vyvolávať otázniky. Práve verejným pripomienkovaním a komunikáciou s obyvateľmi však môže mesto a investor dosiahnuť prijateľnejšie a lepšie riešenia budúceho fungovania,“ povedal viceprimátor Marcel Gibóda.



Memorandum o spolupráci pri výstavbe Národného tenisového centra v Košiciach podpísalo mesto so Slovenským tenisovým zväzom (STZ) v roku 2015. Toto športovisko malo mať medzinárodný význam. Voči plánovanej výstavbe sa spustila petícia. Obyvatelia okolitých ulíc sa obávali zhoršenia sa dopravnej situácie, nedostatku parkovacích miest, zvýšenia hlučnosti a prašnosti, čo neskôr potvrdil aj špeciálny stavebný úrad mesta. Okresný prokurátor zároveň našiel rozpory so zákonom o správnom konaní, ako aj so schváleným územným plánom danej lokality.



Projekt sa na základe rokovaní mesta a zástupcov STZ napokon zmenil na národné tréningové centrum. Ako mesto pripomína, úplne sa tak vypustila centrálna multifunkčná hala pre 5000 divákov, ktorá mala slúžiť aj ako dejisko rôznych spoločensko-kultúrnych akcií. Výška stavby bude napokon 12 metrov. Pozostávať má z tenisovej haly so šiestimi kurtmi a prevádzkovej budovy. Vonkajší športový areál má mať šesť antukových ihrísk a dve ihriská s tvrdým povrchom. Pribudnúť by malo aj 86 parkovacích miest. Mesto plánuje vypracovať vlastnú dopravnú a hlukovú štúdiu, pričom chce, aby vzniknuté parkovacie miesta mohli využívať aj miestni obyvatelia.



Predpokladané náklady na stavbu klesnú z predpokladaných 30 miliónov eur na polovicu. „Aj naďalej platí, že Ministerstvo financií SR preplatí 60 percent nákladov. Zvyšní dvaja partneri projektu – mesto Košice a STZ, doplatia po 20 percent, čo pre každého predstavuje tri milióny eur,“ uvádza mesto na svojej webovej stránke s tým, že upravený projekt by mal slúžiť najmä ako tréningové zariadenie vrcholového športu pre talentovaných tenistov nielen z Košíc, ale prakticky z celého východného Slovenska.