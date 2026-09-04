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Košičania petíciou žiadajú kruhový objazd v časti Krásna

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Andrej Budai

Podľa magistrátu nie je možný.

Autor TASR
Košice 4. septembra (TASR) - Petícia obyvateľov Košíc žiada vybudovanie kruhového objazdu na križovatke Golianova - Ukrajinská v mestskej časti Krásna. Iniciatívu podľa petičiarov podporilo 1030 občanov. Magistrát mesta reaguje, že kruhový objazd na danom mieste vzhľadom na technické normy a predpisy nie je možné realizovať.

Petíciu podľa organizátorov počas letných mesiacov podporilo 1030 obyvateľov, ktorí chcú takýmto spôsobom poukázať na dopravné problémy v mestskej časti Krásna. „Petícia žiada, aby mesto Košice zapracovalo kruhový objazd do projektovej dokumentácie pripravovanej rekonštrukcie cesty II/552 - Ukrajinská cesta a aby mestské zastupiteľstvo uložilo magistrátu povinnosť presadiť toto riešenie v ďalších stupňoch prípravy projektovej dokumentácie,“ informoval za petičný výbor Lukáš Kunca. Písomnú žiadosť občanov odovzdal tento týždeň pre mestské zastupiteľstvo.

Iniciatíva poukazuje na to, že dochádza k dlhodobému preťaženiu vstupnej komunikácie do mesta, pričom sa v dopravných špičkách tvoria rozsiahle kolóny. „Jej cieľom je konštruktívne upozorniť na pretrvávajúcu neúnosnú dopravnú situáciu a apelovať na kompetentné orgány s cieľom urýchliť jej udržateľné a bezpečné riešenie,“ uviedol petičiar.

Košický magistrát reagoval, že kruhový objazd si vyžaduje dostatočný priestor a splnenie špecifikovaných požiadaviek, a preto nie je možné ho na danom mieste realizovať. „Bránia tomu technické normy a predpisy, ktoré stanovujú požiadavky na bezpečnosť, priepustnosť a geometrické riešenie križovatky,“ uviedol mestský úrad pre TASR.

Mesto zároveň informovalo, že v súčasnosti v spolupráci s víťazom verejného obstarávania spoločnosťou Ispo - Geoconsult spracováva projektovú dokumentáciu rekonštrukcie Ukrajinskej cesty. Ide o frekventovanú cestu druhej triedy aj s komplikovanými majetkovo-právnymi pomermi a ďalšími technickými záležitosťami. V rámci nej sa rieši aj križovatka s obytným súborom Golian či cyklotrasa.

„Projekt nám bude odovzdávaný po častiach, aby sme postupne mohli majetkovo-právne vysporiadať dotknuté pozemky, ktoré budú potrebné pre rozšírenie tejto komunikácie. V závislosti od geodetického zamerania sa pripravuje aj zámena pozemkov. Okrem toho pracujeme aj na získaní finančných zdrojov, ktoré budú potrebné pre samotnú modernizáciu tejto cesty,“ informoval magistrát.
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