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Košičania petíciou žiadajú kruhový objazd v časti Krásna
Podľa magistrátu nie je možný.
Autor TASR
Košice 4. septembra (TASR) - Petícia obyvateľov Košíc žiada vybudovanie kruhového objazdu na križovatke Golianova - Ukrajinská v mestskej časti Krásna. Iniciatívu podľa petičiarov podporilo 1030 občanov. Magistrát mesta reaguje, že kruhový objazd na danom mieste vzhľadom na technické normy a predpisy nie je možné realizovať.
Petíciu podľa organizátorov počas letných mesiacov podporilo 1030 obyvateľov, ktorí chcú takýmto spôsobom poukázať na dopravné problémy v mestskej časti Krásna. „Petícia žiada, aby mesto Košice zapracovalo kruhový objazd do projektovej dokumentácie pripravovanej rekonštrukcie cesty II/552 - Ukrajinská cesta a aby mestské zastupiteľstvo uložilo magistrátu povinnosť presadiť toto riešenie v ďalších stupňoch prípravy projektovej dokumentácie,“ informoval za petičný výbor Lukáš Kunca. Písomnú žiadosť občanov odovzdal tento týždeň pre mestské zastupiteľstvo.
Iniciatíva poukazuje na to, že dochádza k dlhodobému preťaženiu vstupnej komunikácie do mesta, pričom sa v dopravných špičkách tvoria rozsiahle kolóny. „Jej cieľom je konštruktívne upozorniť na pretrvávajúcu neúnosnú dopravnú situáciu a apelovať na kompetentné orgány s cieľom urýchliť jej udržateľné a bezpečné riešenie,“ uviedol petičiar.
Košický magistrát reagoval, že kruhový objazd si vyžaduje dostatočný priestor a splnenie špecifikovaných požiadaviek, a preto nie je možné ho na danom mieste realizovať. „Bránia tomu technické normy a predpisy, ktoré stanovujú požiadavky na bezpečnosť, priepustnosť a geometrické riešenie križovatky,“ uviedol mestský úrad pre TASR.
Mesto zároveň informovalo, že v súčasnosti v spolupráci s víťazom verejného obstarávania spoločnosťou Ispo - Geoconsult spracováva projektovú dokumentáciu rekonštrukcie Ukrajinskej cesty. Ide o frekventovanú cestu druhej triedy aj s komplikovanými majetkovo-právnymi pomermi a ďalšími technickými záležitosťami. V rámci nej sa rieši aj križovatka s obytným súborom Golian či cyklotrasa.
„Projekt nám bude odovzdávaný po častiach, aby sme postupne mohli majetkovo-právne vysporiadať dotknuté pozemky, ktoré budú potrebné pre rozšírenie tejto komunikácie. V závislosti od geodetického zamerania sa pripravuje aj zámena pozemkov. Okrem toho pracujeme aj na získaní finančných zdrojov, ktoré budú potrebné pre samotnú modernizáciu tejto cesty,“ informoval magistrát.
Petíciu podľa organizátorov počas letných mesiacov podporilo 1030 obyvateľov, ktorí chcú takýmto spôsobom poukázať na dopravné problémy v mestskej časti Krásna. „Petícia žiada, aby mesto Košice zapracovalo kruhový objazd do projektovej dokumentácie pripravovanej rekonštrukcie cesty II/552 - Ukrajinská cesta a aby mestské zastupiteľstvo uložilo magistrátu povinnosť presadiť toto riešenie v ďalších stupňoch prípravy projektovej dokumentácie,“ informoval za petičný výbor Lukáš Kunca. Písomnú žiadosť občanov odovzdal tento týždeň pre mestské zastupiteľstvo.
Iniciatíva poukazuje na to, že dochádza k dlhodobému preťaženiu vstupnej komunikácie do mesta, pričom sa v dopravných špičkách tvoria rozsiahle kolóny. „Jej cieľom je konštruktívne upozorniť na pretrvávajúcu neúnosnú dopravnú situáciu a apelovať na kompetentné orgány s cieľom urýchliť jej udržateľné a bezpečné riešenie,“ uviedol petičiar.
Košický magistrát reagoval, že kruhový objazd si vyžaduje dostatočný priestor a splnenie špecifikovaných požiadaviek, a preto nie je možné ho na danom mieste realizovať. „Bránia tomu technické normy a predpisy, ktoré stanovujú požiadavky na bezpečnosť, priepustnosť a geometrické riešenie križovatky,“ uviedol mestský úrad pre TASR.
Mesto zároveň informovalo, že v súčasnosti v spolupráci s víťazom verejného obstarávania spoločnosťou Ispo - Geoconsult spracováva projektovú dokumentáciu rekonštrukcie Ukrajinskej cesty. Ide o frekventovanú cestu druhej triedy aj s komplikovanými majetkovo-právnymi pomermi a ďalšími technickými záležitosťami. V rámci nej sa rieši aj križovatka s obytným súborom Golian či cyklotrasa.
„Projekt nám bude odovzdávaný po častiach, aby sme postupne mohli majetkovo-právne vysporiadať dotknuté pozemky, ktoré budú potrebné pre rozšírenie tejto komunikácie. V závislosti od geodetického zamerania sa pripravuje aj zámena pozemkov. Okrem toho pracujeme aj na získaní finančných zdrojov, ktoré budú potrebné pre samotnú modernizáciu tejto cesty,“ informoval magistrát.