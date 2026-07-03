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Košičania, pozor: Dopravný podnik hlási obmedzenia počas víkendu
Počas víkendu bude podľa DPMK pokračovať výluka električkovej dopravy na rýchlodráhe z dôvodu úpravy a orezu zelene.
Autor TASR
Košice 3. júla (TASR) - Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) upozorňuje cestujúcich na dopravné obmedzenia počas víkendu 4. a 5. júla. Dôvodom sú pokračujúce práce na rýchlodráhe v úseku Pereš - vstupný areál U. S. Steel a podujatie Deň Krásnej. Informoval o tom na svojom webe.
Počas víkendu bude podľa DPMK pokračovať výluka električkovej dopravy na rýchlodráhe z dôvodu úpravy a orezu zelene. Opatrenia budú platiť v sobotu (4. 7.) a v nedeľu (5. 7.) v čase od 7.00 do 17.00 h. „Výluka sa týka úseku Pereš - vstupný areál U. S. Steel a ovplyvní prevádzku vybraných spojov liniek R1 a R3, pri ktorých bude zabezpečená náhradná autobusová doprava,“ uviedol podnik.
Počas podujatia Deň Krásnej v nedeľu od 6.00 do 14.00 h dôjde k zmenám autobusových liniek 28 a 52. „DPMK odporúča cestujúcim, aby pri plánovaní ciest počas víkendu počítali s uvedenými zmenami,“ doplnil podnik s tým, aby cestujúci venovali zvýšenú pozornosť informáciám na zastávkach a vozidlách MHD.
Počas víkendu bude podľa DPMK pokračovať výluka električkovej dopravy na rýchlodráhe z dôvodu úpravy a orezu zelene. Opatrenia budú platiť v sobotu (4. 7.) a v nedeľu (5. 7.) v čase od 7.00 do 17.00 h. „Výluka sa týka úseku Pereš - vstupný areál U. S. Steel a ovplyvní prevádzku vybraných spojov liniek R1 a R3, pri ktorých bude zabezpečená náhradná autobusová doprava,“ uviedol podnik.
Počas podujatia Deň Krásnej v nedeľu od 6.00 do 14.00 h dôjde k zmenám autobusových liniek 28 a 52. „DPMK odporúča cestujúcim, aby pri plánovaní ciest počas víkendu počítali s uvedenými zmenami,“ doplnil podnik s tým, aby cestujúci venovali zvýšenú pozornosť informáciám na zastávkach a vozidlách MHD.