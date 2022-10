Košičania sa môžu oboznámiť s podobou nového mestského centra

Košice 1. októbra (TASR) - Obyvatelia a návštevníci Košíc si môžu do 23. októbra pri súsoší Immaculata na Hlavnej ulici pozrieť najúspešnejšie súťažné návrhy a vízie medzinárodnej urbanistickej súťaže Košice-Hornád: Nové mestské centrum. Pripravený je i sprievodný program a dve panelové diskusie na tému Hornád a Košice, ktoré sa uskutočnia 3. a 20. októbra vždy so začiatkom o 17.00 h v kine Úsmev. Mesto o tom informuje na svojej webstránke.



Košice sa zároveň zapojili aj do československého festivalu Deň architektúry a jedno z podujatí sa na brehu Hornádu uskutoční už v sobotu popoludní. Zhruba dvojhodinová cykloprechádzka na miesta, kde má vyrásť nové mestské centrum, a s cieľom v mestskej časti Nad jazerom, štartuje o 15.00 h pri Ťahanovskom moste.



Podľa vedenia mesta sa v moderných mestách život, ako aj ďalšie aktivity sústreďujú okolo rieky, ktorá nimi preteká. Tento aspekt čo najužšieho zapojenia rieky Hornád do organizmu mesta s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj prízvukovalo podľa radnice aj trio víťazných návrhov urbanistickej súťaže.



"Rieka môže byť určitým spojením tejto novej štvrte s historickým jadrom mesta alebo s tým, čo za mesto považujeme, keď prídeme ako návštevník do Košíc. Veľkou výhodou je, že nové centrum môže vyrásť blízko hlavnej stanice," skonštatoval spoluautor víťazného návrhu s názvom Ostrovy a brehy Košíc Lukáš Grasse.



Podľa hlavného architekta mesta Košice Petra Kroppa bude hlavným cieľom nového mestského centra umožniť v nasledujúcich rokoch výstavbu vyváženého prostredia na bývanie, prácu, vzdelávanie či voľnočasové aktivity v nadväznosti na jestvujúce historické centrum, ktoré s ním má byť prepojené. Nové mestské centrum by malo postupne vyrásť na území s rozlohou 124 hektárov v lokalite medzi Prešovskou cestou, Rampovou ulicou, železničnou traťou a Palackého ulicou.



Obsluhovať má nielen spádové územie Košíc, ale poslúžiť aj obyvateľom celého Košického kraja. Uvažuje sa, že tam môžu sídliť aj niektoré orgány štátnej správy alebo zdravotnícke zariadenia. Tým by došlo k odľahčeniu dopravy v meste. V novej štvrti by mohlo trvalo žiť 18.000 ľudí a denne by tam okrem bývania dochádzalo za prácou, rôznymi službami alebo relaxom spolu 50.000 až 80.000 osôb.