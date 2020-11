Košičania si adoptovali necelú polovicu chodníkov na zimnú údržbu

Košice 10. novembra (TASR) – Doposiaľ si Košičania prostredníctvom mobilnej aplikácie Zimná údržba adoptovali približne polovicu z určených chodníkov, na ktorých by mali vykonávať zimnú údržbu za finančnú odmenu. Na utorkovom brífingu o tom informoval primátor Jaroslav Polaček s tým, že podľa operačného plánu sa obdobie zimnej údržby začne v nedeľu.



Košičania si zatiaľ prisvojili 275 úsekov chodníkov. „Celkovo sme pripravili pre Košičanov 594 úsekov s tým, že ak bude záujem vyšší, sme pripravení ešte niektoré úseky doplniť,“ povedal. Podľa jeho slov sú už všetky chodníky určené na adopciu na sídliskách Dargovských hrdinov a Ťahanovce obsadené.







Napríklad v mestskej časti Západ je k dispozícii ešte 50 úsekov. V MČ Juh ich na adopciu zostáva okolo 90. „Budem sa snažiť osloviť známe osoby, ľudí zo spoločenstiev vlastníkov bytov, aby nad tým porozmýšľali a prihlásili sa k adopcii niektorého z chodníkov,“ uviedol starosta tejto MČ Jaroslav Hlinka.



Ako pripomenul starosta rozlohou najväčšej košickej MČ Sever František Ténai, adoptovaných majú zatiaľ viac ako 100 úsekov.



Ak by sa podľa primátora stalo, že o niektoré úseky neprejaví záujem nikto, zimnú údržbu by na nich zabezpečoval mestský podnik Správa mestskej zelene, respektíve ďalší subdodávatelia, ktorých majú v zálohe. Ubezpečil, že v Košiciach túto sezónu nebudú žiadne modré tabuľky, ktoré minulú sezónu informovali o neudržiavaní chodníkov.



Polaček pripomenul, že ak by došlo k úrazu chodca na adoptovanom chodníku, zodpovedné bude mesto. „Zodpovednosť stále na seba berie ten, kto je správca komunikácie. A správcom komunikácie je vo všetkých týchto prípadoch mesto Košice,“ spresnil.



Magistrát si možnosťou adoptovať chodník prostredníctvom aplikácie sľubuje rýchlejšie čistenie ako doteraz. Aplikácia stála mesto Košice 65 000 eur. Na dočisťovanie v spolupráci s obyvateľmi vyčlenilo mesto z rozpočtu 500 000 eur.