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Pondelok 13. júl 2026
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Košičania, zbystrite: Tento úsek je kvôli nehode neprejazdný

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Dočasné obmedzenia spôsobili viacerým vodičom komplikácie a zdržania.

Autor TASR
Košice 13. júla (TASR) - V Košiciach na Mostoch VSS došlo k škodovej udalosti medzi osobným motorovým vozidlom a kamiónom. Momentálne je úsek cesty Mosty VSS smer Červený rak neprejazdný. Informuje o tom na sociálnej sieti košická krajská polícia, ktorá upozorňuje vodičov, aby si radšej zvolili alternatívnu trasu.

„Vytvorili sa však rozsiahle kolóny, ktoré sa tiahnu od Vyšného Opátskeho. Ak je to možné, využite na svoju jazdu alternatívnu trasu,“ uviedla polícia.

Dočasné obmedzenia spôsobili viacerým vodičom komplikácie a zdržania.

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