Košičanov čaká pravidelná výluka električiek na rýchlodráhe

Košice 24. októbra (TASR) – Cestujúcich košickou mestskou hromadnou dopravou čaká od pondelka (25. 10.) pravidelná výluka električiek na rýchlodráhe od Moldavskej po U. S. Steel. Trvať bude takmer dva týždne, cestujúcich prepraví náhradná autobusová doprava. TASR o tom informovala hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Petrušová.



„Výluka bude trvať od pondelka do piatka (29. 10.) v čase od 08.00 do 12.00 h, od soboty (30. 10.) do pondelka 1. novembra od 08.00 do 13.00 h, od utorka 2. novembra do piatka 5. novembra od 08.00 do 12.00 h a v sobotu 6. novembra od 08.00 do 13.00 h,“ spresnila s tým, že spoje náhradnej autobusovej dopravy budú zastavovať na električkových, respektíve najbližších autobusových zastávkach.



Bližšie informácie o jednotlivých spojoch sú zverejnené na webovej stránke DPMK.