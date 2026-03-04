< sekcia Regióny
Košice a firma EEI sa stále súdia o zaplatenie finančnej náhrady
Na Mestskom súde Košice boli v danej veci vedené dve konania.
Autor TASR
Košice 4. marca (TASR) - Spor medzi mestom Košice a parkovacou spoločnosťou EEI o zaplatenie finančnej náhrady za bezdôvodné obohatenie sa stále trvá. Mesto žiada od firmy približne 6,14 milióna eur. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Košiciach Anna Pančurová, najbližšie pojednávanie v spore je na košickom mestskom súde naplánované na 29. apríla.
Na Mestskom súde Košice boli v danej veci vedené dve konania. V prvom prípade žiadalo mesto po započítaní vzájomných pohľadávok s firmou takmer 3,79 milióna eur. V druhom chcelo od EEI sumu 2,35 milióna eur. „Rovnako aj v tomto prípade žalobca uviedol eventuálny petit, v ktorom žiadal, aby súd rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 3.128.224,76 eur oproti povinnosti žalobcu uhradiť žalovanému sumu 777.847,25 eur, a to do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia,“ spresnila Pančurová s tým, že mesto zároveň žiadalo zaplatenie trov. Súd uvedené dve konania v minulom roku spojil do jedného.
Mesto Košice pre TASR potvrdilo, že v súčasnosti medzi ním a spoločnosťou EEI prebieha len jedno súdne konanie. „V ňom si uplatňujeme náhradu za bezdôvodné obohatenie (t. j. vybraté parkovné) z titulu neplatnej nájomnej zmluvy za obdobie od novembra 2014 do júla 2022. V rámci tohto konania spoločnosť EEI podala vzájomnú žalobu voči mestu, v rámci ktorej si uplatňuje náhradu škody. Tento ich nárok v konaní na Mestskom súde v Košiciach v plnom rozsahu odmietame,“ uviedlo pre TASR mesto Košice. EEI vo svojom stanovisku pre TASR uviedla, že sa k téme v súčasnosti nebude vyjadrovať.
Magistrát pripomenul, že súdne konanie sa začalo ešte v roku 2018, pričom sa súdy v nasledujúcich rokoch venovali len otázke platnosti, respektíve neplatnosti nájomnej zmluvy o parkovaní medzi mestom a parkovacou firmou.
Uvedenú zmluvu uzatvorili mesto a EEI k 30. júlu 2012 na desať rokov. Mesto prostredníctvom nej prenajalo firme parkovacie miesta v centrálnej mestskej zóne, ako aj parkovací dom pri Steel Aréne. Dodatok z roku 2016 sa týkal parkovacích plôch v desiatich rezidentských lokalitách so spoplatnením, čo vyvolalo vlnu nevôle. Časť verejnosti spolu s aktivistami žiadali, aby mesto od zmluvy odstúpilo a parkovanie spravovalo vo vlastnej réžii. Mesto Košice od 1. januára 2019 napriek nesúhlasu EEI prevzalo parkovací systém na základe všeobecne záväzného nariadenia. Obe strany sa obrátili na súdy. Najvyšší súd SR v máji 2024 potvrdil neplatnosť nájomnej zmluvy z roku 2012.
Na Mestskom súde Košice boli v danej veci vedené dve konania. V prvom prípade žiadalo mesto po započítaní vzájomných pohľadávok s firmou takmer 3,79 milióna eur. V druhom chcelo od EEI sumu 2,35 milióna eur. „Rovnako aj v tomto prípade žalobca uviedol eventuálny petit, v ktorom žiadal, aby súd rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu vo výške 3.128.224,76 eur oproti povinnosti žalobcu uhradiť žalovanému sumu 777.847,25 eur, a to do troch dní od právoplatnosti rozhodnutia,“ spresnila Pančurová s tým, že mesto zároveň žiadalo zaplatenie trov. Súd uvedené dve konania v minulom roku spojil do jedného.
Mesto Košice pre TASR potvrdilo, že v súčasnosti medzi ním a spoločnosťou EEI prebieha len jedno súdne konanie. „V ňom si uplatňujeme náhradu za bezdôvodné obohatenie (t. j. vybraté parkovné) z titulu neplatnej nájomnej zmluvy za obdobie od novembra 2014 do júla 2022. V rámci tohto konania spoločnosť EEI podala vzájomnú žalobu voči mestu, v rámci ktorej si uplatňuje náhradu škody. Tento ich nárok v konaní na Mestskom súde v Košiciach v plnom rozsahu odmietame,“ uviedlo pre TASR mesto Košice. EEI vo svojom stanovisku pre TASR uviedla, že sa k téme v súčasnosti nebude vyjadrovať.
Magistrát pripomenul, že súdne konanie sa začalo ešte v roku 2018, pričom sa súdy v nasledujúcich rokoch venovali len otázke platnosti, respektíve neplatnosti nájomnej zmluvy o parkovaní medzi mestom a parkovacou firmou.
Uvedenú zmluvu uzatvorili mesto a EEI k 30. júlu 2012 na desať rokov. Mesto prostredníctvom nej prenajalo firme parkovacie miesta v centrálnej mestskej zóne, ako aj parkovací dom pri Steel Aréne. Dodatok z roku 2016 sa týkal parkovacích plôch v desiatich rezidentských lokalitách so spoplatnením, čo vyvolalo vlnu nevôle. Časť verejnosti spolu s aktivistami žiadali, aby mesto od zmluvy odstúpilo a parkovanie spravovalo vo vlastnej réžii. Mesto Košice od 1. januára 2019 napriek nesúhlasu EEI prevzalo parkovací systém na základe všeobecne záväzného nariadenia. Obe strany sa obrátili na súdy. Najvyšší súd SR v máji 2024 potvrdil neplatnosť nájomnej zmluvy z roku 2012.