Košice a Maratónsky klub podpísali memorandum o spolupráci

Košice 18. decembra (TASR) - Predstavitelia mesta Košice a Maratónskeho klubu v stredu podpísali memorandum o spolupráci pri príležitosti rekonštrukcii priestorov v centre mesta, kde vznikne Maratónsky dom. Pre TASR to potvrdil magistrát mesta Košice s tým, že práce sa už realizujú.



Maratónsky dom vznikne vo vnútorných priestorov budovy na Hlavnej ulici č. 57, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou ako meštiansky dom. Návštevníkov má sprevádzať históriou Medzinárodného maratónu mieru (MMM) až po súčasnosť. Má byť tiež dejiskom kultúrnych a spoločenských podujatí, výstav a ďalších aktivít týkajúcich sa MMM. Rekonštrukcia by mala stáť okolo 187.000 eur s DPH.



"Naším cieľom je, aby sme Maratónsky dom otvorili v prvom kvartáli budúceho roka, aby sme mohli budovať nielen lokálpatriotizmus, ukázať Košičanom to najcennejšie, čo tu máme, ale privítať celú Európu a celý svet, a chváliť sa tým, čo máme - najstarší európsky maratón. Chceme ukázať artefakty, 100 rokov tradícií a vývoja maratónu a ako sa vyvíjalo nielen mesto, ale celá naša spoločnosť," povedal pre TASR primátor Jaroslav Polaček.



Založenie Maratónskeho domu je iniciatívou mesta Košice, K13 - Košické kultúrne centrá a Maratónskeho klubu. Memorandum týkajúce sa jeho zriadenia a prevádzkovania odobrilo mestské zastupiteľstvo ešte na svojom októbrovom slávnostnom zasadnutí pri príležitosti 100. výročia založenia MMM.