Košice a okolie čakajú investície do nemocníc za vyše 110 miliónov eur

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Základný kameň stavby pavilónu chirurgických disciplín slávnostne poklepali v stredu.

Autor TASR
Košice 1. októbra (TASR) - Viac ako 110 miliónov eur plánuje v najbližších štyroch rokoch investovať do zdravotníctva v Košiciach a okolí spoločnosť Agel. Za viac ako 100 miliónov eur plánuje v košickej Šaci zrekonštruovať existujúce budovy nemocnice a kardiocentra, vybudovať pavilón chirurgických disciplín, ako aj pavilón operačných sál a popáleninového centra. Ďalších desať miliónov je určených na dofinancovanie projektov v Kechneci a v Železničnej nemocnici v Košiciach. Dôjsť tak má k navýšeniu kapacity dokopy o 292 lôžok, ako aj k rozšíreniu spektra poskytovaných medicínskych služieb.

Základný kameň stavby pavilónu chirurgických disciplín slávnostne poklepali v stredu. Zahŕňať má laboratóriá, nové FIFA Medical Centre of Excellence a lôžkového oddelenia. V pavilóne operačných sál a popáleninového centra má vzniknúť päť operačných sál a novým prvkom bude aj pracovisko tkanivovej banky.

Čo sa týka rekonštrukcie nemocnice, budova A prejde komplexnou prestavbou oddelení vrátane zateplenia či úpravy izieb na maximálne dvojlôžkové. Pribudnúť má aj samostatné urologické oddelenie. Rekonštrukcia sa dotkne i tretieho nadzemného podlažia budovy B, kde vzniknú nové lôžkové priestory pre kardiologickú kliniku kardiocentra.

Po stavebných úpravách existujúceho objektu bude v Centre následnej a rehabilitačnej liečby Kechnec vytvorených 21 doliečovacích lôžok na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení a 132 lôžok na oddelení dlhodobo chorých.

Investícia má smerovať aj do vybudovania Regionálneho centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (RCIS) v Železničnej nemocnici v Košiciach, rekonštrukcie operačného traktu či zastaraných priestorov nemocnice.

Ako počas stredajšieho predstavenia investícií povedal výkonný riaditeľ spoločnosti Agel a projektový manažér projektu Klaster Košice Tomáš Lučkai, cieľom je posunúť sa na štandardy svetových parametrov. „Komplexná investícia vyše 100 miliónov v Šaci je vyslovene z vlastných zdrojov. Investícia v Kechneci je spolufinancovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške šiestich miliónov eur. Čo sa týka Železničnej nemocnice, tam sme zatiaľ len žiadateľom o vytvorenie RCIS. Uchádzame sa o príspevok vo výške troch miliónov eur,“ dodal pre s tým, že zvyšok spoločnosť dofinancuje zo svojich interných zdrojov.

„Počet ambulantných, ale aj hospitalizovaných pacientov pribúda. Potrebujeme nové lôžka,“ povedal pre TASR generálny riaditeľ nemocnice a kardiocentra v Šaci, ako aj Železničnej nemocnice v Košiciach František Sabol. Podľa neho by pavilón chirurgických disciplín mohol byť v prevádzke začiatkom roka 2028.

Všetky stavby by mali byť postupne odovzdávané do užívania do roku 2029. „Keďže hovoríme o etapovom odovzdávaní, zdravotnícky personál budeme získavať postupne,“ doplnil predseda Predstavenstva spoločnosti Agel Michal Pišoja.

V uplynulom období zrealizovali v Šaci investície s nákladom takmer 40 miliónov eur. Zahŕňajú vznik kardiocentra, obstaranie fotónového CT a vznik nového pracoviska CT, ako aj vytvorenie nového mamárneho centra.
.

