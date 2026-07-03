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Košice a Prešov sa spojili pre garancie podpory EÚ pre regióny východu
V novom programovom období tak kraje budú mať prístup k daňovým úľavám, grantom a zvýhodneným úverom z platformy EastInvest.
Autor TASR
Košice/Prešov 3. júla (TASR) - Spoločný postup Košického a Prešovského samosprávneho kraja s medzinárodnými partnermi úspešne zvrátil hroziace byrokratické pochybenie v návrhu nového rozpočtu Európskej únie (EÚ). Pohraničné regióny susediace s Ukrajinou mali pôvodne prísť o prístup k finančným mechanizmom určeným na podporu vonkajších hraníc EÚ. Informoval o tom Košický samosprávny kraj (KSK). Prešovský samosprávny kraj (PSK) v tejto súvislosti uviedol, že bol iniciátorom spoločného rokovania regionálnych predstaviteľov zo Slovenska, Poľska a Rumunska s výkonným podpredsedom Európskej komisie (EK) pre kohéziu a reformy Raffaelom Fittom, ktoré sa konalo v stredu (1. 7.) v Bruseli.
V novom programovom období v rámci Nového rámcového plánu programovania (NRPP) pri definícii pomoci pre „východné hranice“ boli podľa KSK vyňaté regióny susediace s Ukrajinou. Nástroj sa mal týkať iba územia hraničiaceho s Ruskom a Bieloruskom. „Táto administratívna chyba by pre Košický a Prešovský kraj znamenala stratu prístupu k investičnej platforme EastInvest v celkovom objeme 28 miliárd eur,“ uviedol KSK. Kraje by tak prišli nielen o masívnu finančnú podporu inovácií a záchranu miestnych firiem, ale aj o špeciálne daňové úľavy pre podnikateľský sektor a prednostné európske granty na kritickú infraštruktúru.
Predsedovia KSK a PSK Rastislav Trnka a Milan Majerský s maršálkom poľského Podkarpatského vojvodstva Wladyslawom Ortylom a zástupcom rumunskej župy Maramureš Vladom Emanuelom Durusom rokovali s výkonným podpredsedom EK. „Po bilaterálnych rokovaniach priamo v sídle EK získal východ Slovenska garanciu, že zostane plnohodnotným prijímateľom strategickej pomoci,“ uviedol KSK.
V novom programovom období tak kraje budú mať prístup k daňovým úľavám, grantom a zvýhodneným úverom z platformy EastInvest. Možnosť čerpať túto podporu bude pre firmy, samosprávy, či zakladanie špeciálnych ekonomických zón na udržanie investorov. Okrem toho kraj získa možnosť čerpať európske granty na modernizáciu ciest a mostov, ktoré sú súčasťou vojenskej a humanitárnej logistiky, vrátane projektu dostavby diaľnice D1. Ráta sa aj s realizáciou moderných bezpečnostných projektov na schengenskej hranici a podporou technologických inovácií.
Nástroj EastInvest v objeme 28 miliárd eur, ktorý má slúžiť ako pomoc pre pohraničné regióny EÚ hraničiace s Ruskom, Bieloruskom a Ukrajinou, podľa Trnku takmer vypadol z ďalšieho programového obdobia, tzv. NRPP. „Raffaelo Fitto po stretnutí deklaroval, že EK túto chybu v pravidlách oficiálne upraví. Vďaka týmto prostriedkom bude možné financovať napríklad kľúčové dobudovanie D1 po ukrajinskú hranicu, bezpečnostné projekty na ukrajinskej hranici a ďalšie infraštruktúrne projekty, ktoré môžu rozhýbať ekonomiku východného Slovenska,“ uviedol predseda KSK.
PSK privítal, že spoločný postup regionálnych partnerov prispel k tomu, aby sa pri príprave európskych nástrojov zohľadňovali aj potreby regiónov na hranici s Ukrajinou. Zdôraznil zároveň, že rokovania vznikli z iniciatívy PSK a boli od začiatku koncipované ako spoločná platforma všetkých partnerov. Ich cieľom nebolo presadzovať záujmy jednotlivých regiónov, ale spoločne posilniť postavenie celého východného Slovenska a ďalších pohraničných regiónov EÚ. Stretnutie sa konalo počas plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov.
Majerský označil za kľúčové byť priamym a spoľahlivým partnerom EK spolu s národnou úrovňou. „Pozvali sme aj našich partnerov vrátane KSK, pretože sme presvedčení, že pri takýchto témach musí mať východ Slovenska spoločný a silný hlas. Naším cieľom bolo získať garanciu, že naše prihraničné regióny s Ukrajinou budú prijímateľom strategickej pomoci v rámci nástroja EastInvest v objeme 28 miliárd eur,“ uviedol.
V novom programovom období v rámci Nového rámcového plánu programovania (NRPP) pri definícii pomoci pre „východné hranice“ boli podľa KSK vyňaté regióny susediace s Ukrajinou. Nástroj sa mal týkať iba územia hraničiaceho s Ruskom a Bieloruskom. „Táto administratívna chyba by pre Košický a Prešovský kraj znamenala stratu prístupu k investičnej platforme EastInvest v celkovom objeme 28 miliárd eur,“ uviedol KSK. Kraje by tak prišli nielen o masívnu finančnú podporu inovácií a záchranu miestnych firiem, ale aj o špeciálne daňové úľavy pre podnikateľský sektor a prednostné európske granty na kritickú infraštruktúru.
Predsedovia KSK a PSK Rastislav Trnka a Milan Majerský s maršálkom poľského Podkarpatského vojvodstva Wladyslawom Ortylom a zástupcom rumunskej župy Maramureš Vladom Emanuelom Durusom rokovali s výkonným podpredsedom EK. „Po bilaterálnych rokovaniach priamo v sídle EK získal východ Slovenska garanciu, že zostane plnohodnotným prijímateľom strategickej pomoci,“ uviedol KSK.
V novom programovom období tak kraje budú mať prístup k daňovým úľavám, grantom a zvýhodneným úverom z platformy EastInvest. Možnosť čerpať túto podporu bude pre firmy, samosprávy, či zakladanie špeciálnych ekonomických zón na udržanie investorov. Okrem toho kraj získa možnosť čerpať európske granty na modernizáciu ciest a mostov, ktoré sú súčasťou vojenskej a humanitárnej logistiky, vrátane projektu dostavby diaľnice D1. Ráta sa aj s realizáciou moderných bezpečnostných projektov na schengenskej hranici a podporou technologických inovácií.
Nástroj EastInvest v objeme 28 miliárd eur, ktorý má slúžiť ako pomoc pre pohraničné regióny EÚ hraničiace s Ruskom, Bieloruskom a Ukrajinou, podľa Trnku takmer vypadol z ďalšieho programového obdobia, tzv. NRPP. „Raffaelo Fitto po stretnutí deklaroval, že EK túto chybu v pravidlách oficiálne upraví. Vďaka týmto prostriedkom bude možné financovať napríklad kľúčové dobudovanie D1 po ukrajinskú hranicu, bezpečnostné projekty na ukrajinskej hranici a ďalšie infraštruktúrne projekty, ktoré môžu rozhýbať ekonomiku východného Slovenska,“ uviedol predseda KSK.
PSK privítal, že spoločný postup regionálnych partnerov prispel k tomu, aby sa pri príprave európskych nástrojov zohľadňovali aj potreby regiónov na hranici s Ukrajinou. Zdôraznil zároveň, že rokovania vznikli z iniciatívy PSK a boli od začiatku koncipované ako spoločná platforma všetkých partnerov. Ich cieľom nebolo presadzovať záujmy jednotlivých regiónov, ale spoločne posilniť postavenie celého východného Slovenska a ďalších pohraničných regiónov EÚ. Stretnutie sa konalo počas plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov.
Majerský označil za kľúčové byť priamym a spoľahlivým partnerom EK spolu s národnou úrovňou. „Pozvali sme aj našich partnerov vrátane KSK, pretože sme presvedčení, že pri takýchto témach musí mať východ Slovenska spoločný a silný hlas. Naším cieľom bolo získať garanciu, že naše prihraničné regióny s Ukrajinou budú prijímateľom strategickej pomoci v rámci nástroja EastInvest v objeme 28 miliárd eur,“ uviedol.