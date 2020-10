Košice a Prešov vyzvali premiéra na zvýšenie počtu odberných miest

Košice/Prešov 30. októbra (TASR) - Košický primátor Jaroslav Polaček spolu s primátorkou Prešova Andreou Turčanovou v piatok vyzvali premiéra Igora Matoviča (OĽANO), aby vláda v spolupráci s armádou zvážila možnosť navýšenia počtu odberných tímov v oboch mestách. Chcú tiež záruku, aby sa povinná desaťdňová karanténa nevzťahovala na tých, ktorí sa nestihnú dať otestovať. V súvislosti s víkendovým celoplošným testovaním na COVID-19 o tom informuje mesto Košice na svojej webovej stránke.



Podľa Polačeka, aj keby išlo všetko cez víkend na maximum, pri doposiaľ schválených 138 odberných miestach by sa nestihlo otestovať minimálne 70.000 Košičanov. Mesto Prešov predpokladá, že pri 66 odberných miestach zostane po víkende neotestovaných okolo 15.000 obyvateľov. Polaček s Turčanovou sa zhodli, že v oboch mestách je málo schválených odberových tímov, keďže sa pôvodne plánovalo trojdňové testovanie. „Pre zlepšenie situácie navrhujeme, aby ich počty bolo možné navýšiť, a aby občania nemuseli stáť v dlhých radoch. Chceli by sme spoločne apelovať na pána premiéra a vládu, aby sme v rámci akcie Spoločná zodpovednosť zobrali tú zodpovednosť do rúk,“ uviedli.



Vedenie oboch najväčších miest na východnom Slovensku zároveň chce od vlády záruku, aby sa na tých, ktorí sa nestihnú dať otestovať, nevzťahovala povinná desaťdňová karanténa spojená so zákazom vychádzania. „Žiadame štátne orgány, aby pripravili jasné a zrozumiteľné pokyny pre všetkých ľudí, ktorých nestihneme z kapacitných dôvodov počas tohto víkendu otestovať. Stále totiž chýba akékoľvek usmernenie o tom, aký režim bude platiť pre ľudí, ktorí sa chceli otestovať, no nebolo im to umožnené,“ dodali.



Ako v piatok vyhlásil primátor Polaček, Košice sú na testovanie pripravené a zabezpečili všetko, čo vláda samospráve uložila svojim uznesením – vrátane zabezpečenia administratívnych pracovníkov. „Ale to, čo nám neuložila a mala zabezpečiť, to zlyháva. Chýbajú počty stanovíšť a niektoré možno stále nemajú dostatok zdravotníckeho personálu. A to aj napriek tomu, že sa ich snažia zohnať i starostovia,“ spresnil s tým, že v piatok v noci by odberné tímy mohli byť naplnené. Otázne ale podľa neho je, koľko z nich sa v sobotu (31. 10.) ráno reálne na stanovištia dostaví a koľkí budú mať pozitívny test na COVID-19 a nebudú môcť testovať obyvateľov.