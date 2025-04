Košice a rakúska firma WBG založia spoločný podnik na výstavbu bytov

Košice 25. apríla (TASR) - Mesto Košice a rakúska spoločnosť WBG Wohnen und Bauen Gesellschaft mbh Wien založia spoločný podnik na účel realizácie projektu štátom podporovaného nájomného bývania. Na svojom štvrtkovom (24. 4.) rokovaní to schválilo košické mestské zastupiteľstvo (MsZ).



Už vlani uzavreli memorandum o porozumení, ktoré nezáväzne načrtáva základné body spolupráce. Konkretizované podmienky však budú podľa magistrátu predmetom osobitnej dohody spoločníkov, pričom v súčasnosti prebieha proces jej prípravy a pripomienkovania. Predložená má byť na schválenie poslancami na ďalšom MsZ.



„Bez ohľadu na to je však možné už teraz konštatovať, že základom dohody je (respektíve bude) na jednej strane záväzok WBG zabezpečiť financovanie a manažment na realizáciu a prevádzku projektov nájomného bývania a na strane druhej záväzok mesta Košice poskytnúť vopred špecifikované pozemky na realizáciu projektov,“ uvádza sa v materiáloch, ktoré poslanci schválili.



V spoločnosti by malo mať mesto 15-percentý podiel a rakúsky investor 85 percent. Mesto Košice by malo mať napríklad aj právo prideliť 15 percent počtu bytov v projektoch nájomného bývania pre potreby komunálneho sektora.



„Spoločný podnik začneme v najbližšom období procesovať a na ďalšom MsZ, v šiestom mesiaci, by sme do tohto podniku chceli spolu s MsZ začať vkladať naše pozemky, aby sme mohli začať robiť celú inžiniersku činnosť, ktorá by mala byť výsledkom samotnej výstavby,“ povedal pre TASR primátor Jaroslav Polaček.



V Košiciach sa má v najbližších desiatich rokoch postaviť takmer 5400 nájomných bytov za zhruba 1,3 miliardy eur. Úvodná fáza výstavby s 1700 bytmi sa má uskutočniť na pozemkoch na uliciach Jesenského, Thurzova, Clementisova a Popradská.